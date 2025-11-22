用天線門外偷車 高科技行竊激增

南加州治安部門警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

南加州 執法部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法，正在快速蔓延，成為愈來愈普遍的犯罪趨勢。

橙縣 安那罕山（Anaheim Hills）一不願透露姓名的住戶，接受KTLA電視台採訪時表示，他12日遭遇這類「高科技行竊」。當時，一嫌犯走到他家門口，起初看似要闖入住宅，但其實嫌犯的目標根本不在屋內。

「他拿著像天線的東西，在門口舉著。」該住戶說，這裝置能強化並截取車鑰匙（key fob）的訊號，讓嫌犯可進入目標車輛並啟動。「他們接到訊號、發動引擎，然後就把車開走。我的車鑰匙明明放在廚房，不在門邊。誰能想到有人拿天線就能把你的車偷走？」

僅數日後，23哩外的橙縣森林湖市（Lake Forest），也發生類似案件。住家監視器拍下蒙面男使用同款訊號攔截器，並在無鑰匙啟動的情況下，駕豪車逃離。

安那罕市警局警官Matt Sutter向KTLA透露，警方正在調查至少另外兩起近日發生的同類案件。

他指出，嫌犯還會用不同手法，例如打破車窗或扯開車門後，用平板電腦等電子裝置，直接連接車載電腦，重新設定系統並啟動車輛。「他們插上裝置、重編程、發動、開走，非常快。」

Sutter表示，民眾首先能做的，就是不要把車鑰匙放在玄關附近。「許多人一回家就把鑰匙放在門邊桌上或掛在牆上，訊號離嫌犯的接收裝置太近。」他建議將鑰匙放在家中更深處，以減弱訊號強度。

另一種更進階的保護方式，是使用「法拉第袋」（Faraday bag），袋內層採用銅、鋁等金屬材料，可阻隔電磁訊號進出。

此外，如果家中有封閉式車庫，警方也建議將車停入車庫降低遭竊風險。