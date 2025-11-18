華人老闆愛占員工便宜 提告應審慎

劉龍珠律師表示，發生潛規則與族裔文化有很大關係。（受訪人提供）

華人 法界專業人士認為，所謂潛規則現象在美國職場普遍存在，而在亞裔公司尤其華人職場圈更甚。律師建議，華人移民 在公司如果遇到潛規則，先向上級反映情況；在未諮詢專業人士前，盡量不要採取告老闆、告公司的司法途徑，這樣反倒先丟了工作，影響生計。

劉龍珠律師表示，發生潛規則與族裔文化有很大關係。而表現突出的是男性老闆占女性員工便宜。從實際案例看，南加州 曾發生華人公司老闆為招待客人，頻繁要求年輕漂亮女員工陪酒待客。老闆認為，如果要請專門的陪酒女性，花費不菲，而自己公司的員工也不用多付薪水，還可以幫助招待客人。但多次這樣潛規則，占用女性員工時間，甚至騷擾，最終被女員工提告，結果是雙方和解。

華人公司老闆讓員工幫助做額外事情很常見，認為是自己員工可隨意支配，比如接送、照顧孩童、料理家務及搬運等，也不支付員工油貼。這些都是屬於潛規則。還有的是在公司內結交小圈子，排擠孤立新員工，或者老員工憑藉資歷，要新員工吃請，否則就製造各種障礙，不讓新員工順利工作。而被潛規則員工為保住職位，只好默默忍受。

劉龍珠建議，若是剛入職員工，遭遇潛規則，可以先退一步，態度放低，不要硬著對抗，以保住工作為優先。如果對方變本加厲，得寸進尺，令人無法忍受，可以向上級或老闆「巧妙」表達自己看法，先盡量改善自己工作環境，勿馬上尋求提告，走司法途徑。這樣不僅可能丟了工作，而且自己並無太大把握贏得官司，反倒因為證據不足對自己不利。

對於華人新移民而言，美國職場表面以制度、效率與專業為核心，但真正決定個人職涯發展的，往往是那些未明說卻普遍存在的「潛規則」，包括自我表達比默默做事更重要、建立人脈是必要職場策略、懂得界線與尊重文化差異、升遷取決於績效以外的可見度與信任度，以及適度反饋與溝通比沉默更受重視。唯有理解並適應這些隱性規則，才能真正「融入職場」。