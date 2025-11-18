快樂健康日義診 400位民眾參加

第三屆「快樂健康日」大型義診，數十位中西醫博士為民眾望、聞、問、切，免費解答健康問題，提供針灸體驗、經絡調理、西醫基礎檢測和健康講座，將近400位民眾冒雨參與。（記者楊青/攝影）

新方舟國際健康教育、美國亞太裔公共事務聯盟、仁愛醫科大學等，16日聯合舉辦「社區健康日」暨第三屆「快樂健康日」大型義診，數十位中西醫博士為民眾望、聞、問、切，免費解答健康問題，提供針灸體驗、經絡調理、西醫基礎檢測和健康講座，將近400位民眾冒雨參與，受益匪淺。

蒙特利公園市 蘭利老人中心當天一早就排起長隊。包括國會議員趙美心 、加州眾議員方樹強、蒙市市長楊安立、核桃前市長秦振國均到場支持。趙美心表示，一大早就看到民眾大排長龍等待義診，可見大家對中醫針灸的喜愛，大家對中西醫結合診治的接受度越來越高，這也正是中西醫聯合義診的意義。她特別向主辦單位及醫師代表頒發獎狀，表達感謝。

今年的義診以「感恩、健康、致敬退伍軍人」為主題。新方舟國際健康教育洛杉磯分會會長顧平榮中醫師特別感謝參加義診的醫師們。他說，這次參加義診的都是中西醫領域專家，為每位民眾提供個性化的健康指導。他希望義診拋磚引玉，更多醫師加入義診行列，一起關懷社區健康。他表示，新方舟為普及健康知識製作很多視頻，包括健康小妙招和醫師課程，免費提供民眾，可多加使用。

新方舟國際健康教育會長謝平中醫師表示，很多人生病是因為沒有足夠的健康知識，所以通過義診活動為民眾普及健康知識非常重要。他表示，中西醫最大區別是，西醫以「治點為主」，中醫則注重「整體治療」，比如中風 ，西醫治療中風恢復緩慢；中西醫結合（尤其是出現手萎縮情況），中醫針灸常常使得中風恢復加快很多，大多數中風約三個月可全面康復。如果沒有中醫治療，很多人可能終身得不到徹底恢復。

很多人害怕針灸，但謝平中表示，針灸沒有副作用，針灸的作用是調節平衡，而且雙向協調，比如高血壓，吃藥的結果通常是要不降低、要不升高，但針灸卻能夠做到高的下降、低的升高，雙向協調，安全有效。他表示，目前針灸的範圍越來越廣，65歲以上年長人士使用越來越多，包括針灸、草藥、拔罐、艾灸等等，期望在不久的將來引入紅藍卡保險。