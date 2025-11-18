羅斯密感恩節免費食物 11/23發放

基金會去年感恩節共送出2000多份免費食物。（記者邵敏／攝影）

一年一度的洛杉磯華人區感恩節 免費食物發放活動，將於11月23日（周日）舉行。活動當天，主辦方提供基本生活物資，給有需要的社區家庭，數量有限，先到先得。

此次活動由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation，簡稱WBH），聯合法印寺共同舉辦。免費食物發放從23日上午10時開始，至下午2時結束，地點位於羅斯密社區中心（Rosemead Community Recreation Center），具體地址是3936 Muscatel Ave., Rosemead CA 91770。因物資數量有限，每個家庭限取一份，領取者需攜帶身分證明（ID）。

該基金會表示，物價飛漲，南加 很多家庭面臨食物短缺等問題，感恩節是分享和關愛的時刻，希望透過食物發放活動，向民眾傳播愛意，歡度佳節。階進慈善基金會一年一度舉辦感恩節免費食物發放，去年共送出2000多份，為遠近地區眾多家庭提供幫助。