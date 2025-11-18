我的頻道

天普市夜間停車 兩假期暫停取締

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

天普市夜間停車 兩假期暫停取締

洛杉磯訊
天普市主要街道一景，假日期間將實施夜間停車執法暫停措施，方便民眾接待親友。（截自Google Maps）
為方便民眾於年底感恩節與聖誕新年假期團聚，天普市府建議，自11月24日至30日，以及12月21日至翌年1月4日，暫停夜間路邊停車執法，市議會將於近期會議中審議此項提案。若獲通過，預估將減少約2萬美元罰款與許可收入，惟對本年度市府預算影響有限。

市府表示，天普市每年例行於節慶期間放寬夜間停車規定，目的在於便利居民接待親友，減少因停車規定產生的不便與罰款壓力。今年提案放寬期間分為兩階段，分別為11月24日（凌晨零時）至11月30日（深夜11時59分），以及12月21日（凌晨零時）至翌年1月4日（深夜11時59分）。夜間停車執法預定於2026年1月5日凌晨2時恢復。

目前天普市夜間路邊停車需申請許可證，違者將面臨罰單。然而，依市法規，市經理或市府人員無權擅自暫停執行相關規定，必須經市議會正式決議方可生效。市府預估，若在上述兩個時段暫停執法，將減少約2萬美元收入，主要來自夜間停車罰單與臨時許可申請費。不過，因本年度財政預算已保守編列相關項目，此一政策對整體財政影響屬輕微。此項措施有助提升居民生活便利性與社區凝聚力，符合「提升生活品質」的市政發展策略目標。

