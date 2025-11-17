NASA技術獎評審 華人教授獲選

我的頻道

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
懷俄明大學環境園藝助理教授陳紀仲，獲選擔任2025年NASA技術躍進獎評審委員。（取自University of Wyoming官網）
懷俄明大學環境園藝助理教授陳紀仲，獲選擔任2025年NASA技術躍進獎評審委員。（取自University of Wyoming官網）

懷俄明大學（University of Wyoming）植物科學系助理教授陳紀仲，獲選擔任2025年美國太空總署（NASA）「技術躍進獎」（TechLeap Prize）評審委員。他表示，對能支持NASA識別並推進未來太空任務所需的突破性技術，深感榮幸。

陳紀仲現任懷俄明大學植物科學系環境園藝學助理教授，研究專長為園藝作物在極端與資源有限環境下的生長與生理反應，致力提升農業生產的永續性與資源效率。他應用環境感測與自動化控制系統進行灌溉管理與生長監測，並研究微生物接種如何促進植物健康與抗逆性，協助發展適用於乾旱、鹽害或偏遠地區的農業模式。

陳紀仲來自台灣，畢業於國立中興大學農藝系，後赴猶他州立大學（Utah State University）攻讀碩、博學位，2024年起任教懷俄明大學。他同時參與景觀植物品種選拔與替代水資源灌溉系統研究，近年也推動學生參與模擬太空基地環境中的作物試驗。

NASA的「技術躍進獎」為年度創新計畫，邀請產學界提出可解決太空探索挑戰的技術構想。陳紀仲此次入選評審團，將與各領域專家共同審查具潛力的新興技術，協助NASA推動太空任務應用的技術發展。

太空 NASA 園藝

