公益藝博會募款 展自閉症青年畫作

記者張庭瑜/洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會南加州分會15日舉辦「2025公益藝博會」，與維拉希望服務機構、基石教育機構IN YOU – Art for Good攜手推廣藝術公益，現場志工與與會成員合影留念，展現女性力量與社會關懷。（記者張庭瑜/攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會15日舉辦「2025公益藝博會」，與維拉希望服務機構、基石教育機構IN YOU – Art for Good攜手推廣藝術公益，現場志工與與會成員合影留念，展現女性力量與社會關懷。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會15日舉辦「2025公益藝博會」，以「Be the Miracle」為主題，結合藝術展覽、教育推廣與公益行動，關注自閉症及弱勢族群。雖然當日大雨不斷，嘉賓與志工仍冒雨前往位於巴沙迪那的維拉希望服務機構（Villa Esperanza Services），在溫暖燈光、音樂與畫作交織的氛圍中，共同營造城市中的一隅溫情。

本次活動由三個長期深耕公益與教育的單位聯合主辦，包括深耕當地達64年的維拉希望服務機構、擁有38年特殊教育經驗的基石教育機構（Cornerstone Education），以及新興公益藝術平台「IN YOU – Art for Good」。三方合作展出自閉症青年與藝術家的原創作品，並以數位畫廊形式推廣藝術公益理念。

展覽開場即由自閉症青年創作的自由線條與真摯色彩揭開序幕，吸引來賓駐足觀賞。南加州分會會長李敏華表示，此次跨界合作匯聚東西方公益力量，象徵華人女性在推動社會包容上的關鍵角色。

在「奇蹟對話」座談中，三位機構代表分別從不同角度強調自閉症孩子所具備的潛能。維拉希望服務機構副主席Gioia Pastre指出，該機構長期陪伴孩子、青少年與成人成長，每一項微小進展都是值得珍惜的奇蹟。

基石教育機構創辦人Connie Sun則指出，自閉症孩子觀察力強、專注度高、執行力穩定，並具備優異的視覺化能力，卻常遭社會誤解或忽視。她呼籲，教育的責任是發掘他們的潛能，為其打造合適的職涯舞台。

IN YOU – Art for Good創辦人Shana Tan提及，自閉症青年失業率高達85%，原因並非能力不足，而是社會缺乏認知與接納。該平台透過藝術與科技結合，應用AI策展與智能管理系統，將隱形天賦轉化為具體的職業機會。

現場舉辦的畫作義賣由林詠涵與陳家全共同主持，氣氛熱絡。榮譽顧問陳柏宇、邱睿媚、Nick、Charles與Joanne Wang伉儷率先響應競標，現場掌聲與歡笑聲不絕於耳。成功競得畫作的朱淑芳表示，此舉不僅是為公益盡力，更因為深受作品色彩與情感吸引。

活動現場亦設有「奇蹟月曆」與公益商品義賣，共募得8135美元，扣除成本後淨額約5000美元，全數投入自閉症青年的創作基金、藝術教育、技能訓練與平台建置。部分家長更主動將孩子所得回捐，盼協助更多孩子透過藝術被看見、被尊重。

拍賣會現場氣氛熱烈，競得畫作的嘉賓與藝術創作者合影，肯定其藝術價值與公益意義。（...
拍賣會現場氣氛熱烈，競得畫作的嘉賓與藝術創作者合影，肯定其藝術價值與公益意義。（記者張庭瑜/攝影）
自閉症青年的繪畫風格各異，從童趣、夢境到抽象表達，展現其豐富內在世界與創作天賦。...
自閉症青年的繪畫風格各異，從童趣、夢境到抽象表達，展現其豐富內在世界與創作天賦。（記者張庭瑜/攝影）
展出作品全由自閉症青年原創，每幅畫作皆具獨特視角與情感，靜態展區吸引賓客駐足觀賞...
展出作品全由自閉症青年原創，每幅畫作皆具獨特視角與情感，靜態展區吸引賓客駐足觀賞與交流。（記者張庭瑜/攝影）

