我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

南加中文學校聯合會 秋季學術賽人數創新高

記者王若然／亞凱迪亞報導
南加州中文學校聯合會工作人員與僑教中心主任鍾佩珍（中間粉色衣服）。（劉玉𤧞提供）
南加州中文學校聯合會工作人員與僑教中心主任鍾佩珍（中間粉色衣服）。（劉玉𤧞提供）

加州中文學校聯合會（SCCCS）16日在亞凱迪亞高中舉辦秋季學術比賽。聯合會會長劉玉𤧞表示，今年報名參加比賽的人數再創新高。今年比賽第一次增設成人組書法比賽，反響熱烈。

本次學術比賽恰逢南加州中文學校聯合會成立50周年，比賽主題為「中華文化之美」。劉玉𤧞指出，本次秋季學術比賽參賽學校總計36所，共有645人參加比賽，創近年來人數新高。

劉玉𤧞說，當天雖然天氣不好，但家長還是陪同小孩準時到達，在超過80位中文老師以及南加州中文學校聯合會義工一起努力下，秋季學術比賽成功舉辦，這讓她很感動。今年不僅有眾多中文學校參賽，很多設有沉浸式中文課程的公立小學也都積極參加。最多人數報名的是在阿罕布拉（Alhambra）的諾思拉普小學（Northrup Elementary School），共計有51位學童參加比賽，而僑校人數最多則是聖瑪利諾中文學校，有71位學生報名。

本次比賽的另一大特色是新增台灣華語文中心成人組書法比賽。劉玉𤧞說，如今很多學校都開設成人書法班，因此聯合會今年特別新增該項比賽，大家報名踴躍。書法比賽包含書法-硬筆寫字、毛筆書法（以正體字為要求）。其他比賽項目還包含看圖作文、中文海報及去年新增加的幼兒著色比賽，參賽學生年齡從五歲至高中生。

秋季學術比賽是南加州中文學校聯合會每年一大盛事。本屆比賽規模更大，參賽人數更多。賽場亞凱迪亞高中最多時預計有超過1000人。從報名、分組、租借考場、安排比賽教室，動員近80位志工，籌備工作耗時數月。聯合會主要工作人員包括第50屆會長劉玉𤧞，學術比賽主任委員李梅如、副主任委員顏綠新、總召集人陳瓊芬，以及各組項目比賽召集人理事張安琪、校長曾惠敏、作文召集人顏綠美老師、海報黃瀞儀老師、周秋琳老師等。

本次比賽成績將於兩周後公布，頒獎典禮訂為11月31日在洛僑文教中心舉辦。下一次的比賽將為春季學術比賽，比賽項目著重在口語傳達例如演講、朗誦。劉玉𤧞說，期待在南加州中文學校聯合會50周年之際，繼續傳承中華之美。

南加州中文學校聯合會秋季學術比賽，新增台灣華語文中心成人組書法比賽。（劉玉𤧞提供...
南加州中文學校聯合會秋季學術比賽，新增台灣華語文中心成人組書法比賽。（劉玉𤧞提供）
南加州中文學校聯合會工作人員與僑教中心主任鍾佩珍（牌子右邊第一位，在她旁邊的為會...
南加州中文學校聯合會工作人員與僑教中心主任鍾佩珍（牌子右邊第一位，在她旁邊的為會長劉玉𤧞。）（劉玉𤧞提供）

加州 南加 亞凱迪亞

上一則

白人至上成主流 專家：滲入政治核心

下一則

貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

延伸閱讀

新州中文教師數位化研習會 聚焦AI提高效率

新州中文教師數位化研習會 聚焦AI提高效率
安徽同鄉聯合會聯誼 任信會獲選下任新會長

安徽同鄉聯合會聯誼 任信會獲選下任新會長
中文教師研討會示範「教學結合AI創新法」明年再辦線上場

中文教師研討會示範「教學結合AI創新法」明年再辦線上場
新州李文斯頓中文學校 精采活動歡度中秋

新州李文斯頓中文學校 精采活動歡度中秋
田州大納城中文學校 慶祝中秋節

田州大納城中文學校 慶祝中秋節
北加州中文學校聯合會 課室管理課程傳授教學引入AI

北加州中文學校聯合會 課室管理課程傳授教學引入AI

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命