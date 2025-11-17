華裔獲頒社區大使 盼分享節水知識

學員冒雨參觀水處理設施。（受訪者提供）

雖然南加州 15日仍受風雨影響，赫汝帕谷社區服務區（JCSD）「社區大使課程」（Ambassador Program）學員仍堅持上課，並完成結業前戶外實踐行程，深入了解當地廢水處理與供水設施運作。華裔 學員黃尹駿（Henry Huang）表示，會把課程中學到知識，分享給更多社區居民，提升大家節水與用水安全的認識。

當天一早的參訪，首先前往東谷市（Eastvale）的「西河濱縣區域汙水處理機構」（WRCRWA）。黃尹駿說，從工作人員講解中，了解汙水是如何被收集、沉澱、淨化，最終以無害方式回到自然。WRCRWA每天處理約1400萬加侖汙水，是區域內維護公共衛生與環境安全的重要基礎設施。

學員們接著前往Chino II／CRF海水及鹽水脫鹽淡化設施參觀，這裡主要利用逆滲透與地下水脫鹽技術，將本地高礦物質地下水處理成可供飲用的自來水。

最後一站則是區域供水系統的關鍵樞紐Teagarden抽水與加壓站，負責將Chino II Desalter的淡化處理水加壓後輸送至赫汝帕谷、東谷、諾可（Norco）、科洛那（Corona）等多個城市，確保整個社區在高需求時段，仍能維持穩定供水。

參觀結束後，JCSD舉行簡短結業儀式，由理事會成員向學員頒發「社區大使證書」。包括黃尹駿在內的三名華裔學員，還有其他多位學員順利完成6周課程。他表示，身為社區大使，能夠把節水技巧、廢水處理與環境保護等知識分享，幫助更多居民了解公共服務。