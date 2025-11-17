白人至上成主流 專家：滲入政治核心

我的頻道

記者朱敏梓／洛杉磯報導
石溪紐約州立大學政治學講師Sanford F. Schram指出，白人至上情緒在歐巴馬當選後加速浮現。（ZOOM截屏）
石溪紐約州立大學政治學講師Sanford F. Schram指出，白人至上情緒在歐巴馬當選後加速浮現。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）14日舉行線上簡報會，多位長期研究極端主義、基督教民族主義及種族政治的學者指出，白人至上及排外思想，正以比過去更快的速度滲入美國公共領域，並在政治、宗教及法律體系內取得前所未有的影響。

石溪紐約州立大學政治學講師Sanford F. Schram表示，白人至上情緒，並非始於川普時代，而是在歐巴馬當選後加速浮現。他指出，共和黨內早在雷根時期，便出現排外言論，經由茶黨與川普運動逐漸壯大，使「白人認同政治」，成為今日共和黨的重要力量。他強調，越來越多白人以新受害者自居，將多元文化視為威脅，這股情緒驅動選票，也使極端政策取得社會合法性。

主持「Extremely American」節目的記者Heath Druzin稱，社群媒體加速極端思想傳播，使原本難以想像的言論，如今成為線上社群的正常發言。他以希特勒崇拜再度出現為例，說明匿名網路空間，是加速極端思想傳播的始作俑者之一。而政治領袖公開使用貶抑性種族語言，更讓極端言論取得社會許可。他提醒，今日在主流政壇反覆出現的陰謀論，其源頭往往來自白人至上組織，媒體須辨識其語彙並揭露其本質。

宗教研究學者、ICJS高級基督宗教研究員Matthew D. Taylor則聚焦「基督教民族主義」。他指出，此思潮並非主流基督信仰，而是一套將美國等同基督教國度視為理所當然的政治理念，並以白人新教文化作為國家正統。他說，川普自2015年起，成功吸引大量非宗派靈恩派教會，使一些原本邊緣的激進宗教領袖，進入政治核心，並形成「川普是上帝選擇」的神學敘事。在此背景下，部分基督教至上派，甚至主張女性不應投票、政府應以聖經全面立法，此類排他性想法，因宗教語言包裝而更難被察覺。

負責研究全美極右團體的IREHR執行董事Devin Burghart指出，極右運動在1970年代僅約2.5萬核心成員，如今相關網路社群，已有數百萬人。他表示，極端團體的理念，之所以能從邊陲滲進主流，是因為有大量州議員加入極右組織，使邊緣陰謀論直接變成法案內容。他警告，極右運動不僅強化種族仇恨，也推動反疫苗、反LGBTQ、削弱女性權利與清除黑人歷史教育等政策，對民主制度形成結構性危險。

在談及如何重建信任及守護民主時，學者們普遍認為美國正處關鍵時刻。Taylor表示，全球多個國家都曾因宗教或民族主義結合民粹運動，發生民主倒退；唯一有效的方式，是建立跨族群、跨政治光譜的最大公約數聯盟。

川普 白人至上 社群媒體

