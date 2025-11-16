飛牛基金會星光音樂會 自閉童秀才藝

飛牛基金會創辦人施麗麗說，活動的主要目標，是為自閉症孩子提供登上舞台的機會。（記者張庭瑜／攝影）

當言語無法成為表達工具時，音樂提供另一種溝通方式。飛牛基金會（Moofly Foundation）15日在亞凱迪亞 社區教會舉行「星光音樂會」，由自閉症兒童與多位藝術家登台演出，觀眾反應熱烈。

小提琴家李柏毅（右）與鋼琴家Julien（左）於音樂會中合作演出。（記者張庭瑜／攝影）

此次演出，邀請來自瑞士 的指揮家Jeremi、畫家李柏毅，以及音樂家Julien與Ely等參與。孩子們以鋼琴、提琴及合唱形式，與老師合作演出多首樂曲，展現學習成果。飛牛基金會創辦人施麗麗指出，活動的主要目標，是為自閉症孩子提供登上舞台的機會。

飛牛基金會舉辦「星光音樂會」，自閉症學生與貴賓及家長在演出後合影，場面溫馨。（記者張庭瑜／攝影）

施麗麗表示，她的孩子在一歲半時，被診斷為自閉症，她與其他家長一樣經歷過無助與挫折，也面對許多學習上的挑戰。她提到，在15年的育兒過程中，逐漸理解到愛與支持對孩子的重要性，並希望透過基金會分享她所經歷的階段與經驗。

音樂會現場觀眾踴躍參與，支持自閉症學生登上舞台，展現自信。（記者張庭瑜／攝影）

她指出，自閉症孩子在學習上可能需要比一般孩子更多的時間，有時是數倍甚至數千倍。但她相信，若能持續給予適當的指導與資源，他們終能達成目標。她說，在過去的學習歷程中，孩子能夠在舞台上完成一次演出，是日常訓練與積累的結果，也顯示他們具備應對困難的能力。

音樂會現場座無虛席，觀眾聚精會神聆聽演出，包括僑教界人士與社區民眾。（記者張庭瑜／攝影）

有些時候，她曾有過放棄的想法，但仍選擇繼續前行。她認為，在支持自閉症孩子的過程中，每一項進展都是學習的機會。她希望透過此次音樂會，讓參與的家長理解，在照顧過程中雖會遇到困難，但不需要單獨承擔壓力。基金會成立的目的，是希望為與她有相似經歷的家庭提供協助。

鋼琴家Julien於「星光音樂會」中演奏，展現長期學習成果。（記者張庭瑜／攝影）

她認為，音樂具有跨越語言限制的力量，可以成為孩子與外界建立關係的橋樑。此次音樂會的舉辦，是為了創造這樣的機會，並讓孩子有機會參與公共文化活動。飛牛基金會未來將持續推動音樂及藝術相關活動，協助自閉症兒童及其家庭獲得更多資源，提升社會認識與參與。