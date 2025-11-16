我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

奇諾岡中文俱樂部 學生文化社團受肯定

記者啟鉻╱奇諾岡報導
奇諾岡學區學生中文俱樂部創辦人郭琳，獲聖伯納汀諾縣2024-2025年度教師提名。（受訪者提供）
奇諾岡學區學生中文俱樂部創辦人郭琳，獲聖伯納汀諾縣2024-2025年度教師提名。（受訪者提供）

南加州聖伯納汀諾縣奇諾岡學區，有個學生中文俱樂部，活躍在艾亞拉高中（Ayala High School）校區，學生成員經常在社區活動表演，充滿文化熱情與青春活力。這個社團由一位中文教師促成創建，成立至今十餘年，不僅吸引愈來愈多華裔學生加入，也有其他族裔學生參與，成為內陸推廣中華文化的重要力量，也因積極參與社區活動而屢獲華人社團和學區、市府肯定。

中文俱樂部由中文教師郭琳在2013年創辦，目的是傳播中華文化，對華人新移民子弟，通過參與中文俱樂部，不僅可以交友，也可以更快適應新環境，就如同第二個家一樣。成立之初，成員僅十餘人，但隨著學校中文課程成熟、亞裔學生比例增加，以及社團活動逐漸擴大，每年參與人數不斷攀升，目前人數有60人左右，已成為學區最具代表性的文化社團之一。

創辦人郭琳說，中文俱樂部目前成立有舞獅隊、民樂隊、民族舞蹈隊，最近又成立舞龍隊。每年中文俱樂部學生在農曆春節、中秋節等重要節慶，都會參加社區文化活動，在學區教委會上及社區舉辦的華人嘉年華中，展示才藝及中華文化。過去幾年，學生們多次在市府及華人社團新年活動表演，受到市府和學區表彰，肯定學生們展現多元文化教育成果，更讓主流社會有機會認識與欣賞中華文化之美。此外，學生們還經常受邀參與中國留學生舉辦的活動。

郭琳說，中文俱樂部得到家長及奇諾岡華美協會大力支持，華美協會創辦人廖偉民多次為學生們捐款，鼓勵中文俱樂部持續在內陸推廣中華文化，讓更多其他族裔居民了解中華文化內涵。

中文俱樂部學生在社區活動表演。（受訪者提供）
中文俱樂部學生在社區活動表演。（受訪者提供）
中文俱樂部部分學生合影。（受訪者提供）
中文俱樂部部分學生合影。（受訪者提供）

學區 華人 中國留學生

上一則

政府停擺結束健保補貼未解 2400萬美國人保費恐飆3倍

下一則

飛牛基金會星光音樂會 自閉童秀才藝

延伸閱讀

學區擬任命史瑞慶為正式校監 爭議聲浪高

學區擬任命史瑞慶為正式校監 爭議聲浪高
學校重整在前 舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注

學校重整在前 舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注
第26學區會議 聚焦市長掌控權

第26學區會議 聚焦市長掌控權
劉登昆教育基金 延續電腦助老情

劉登昆教育基金 延續電腦助老情
洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區 學測成績遠超加州平均

洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區 學測成績遠超加州平均
中華文化公園修復募款晚宴 近300人共襄盛舉

中華文化公園修復募款晚宴 近300人共襄盛舉

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英