華榮慈善基金會11/29慈善籌款 關懷台灣偏鄉弱勢孩童

洛杉磯訊
華榮慈善基金會（Wishs of Angel's Missions）訂於本月29日晚在南加州巴沙迪那Langhan Hotel舉行2025年歲末饗宴，為「關懷台灣文教基金會」籌款，幫助台灣偏鄉弱勢孩童。

關懷台灣文教基金會過去16年來，持續為台灣偏鄉弱勢孩童奉獻心力。最近台灣花蓮縣光復鄉遭遇洪災，大水退去後，光復鄉仍有許多家庭努力收拾被泥沙覆蓋的生活環境，有的家門口堆滿廢棄物，無法出門；有的孩子書包制服全被泡爛，還有的家庭房屋全毀，汽機車被沖走，甚至連手機都失去聯絡功能。關懷台灣文教基金會的義工們已前往光復鄉七所學校，透過老師協助，將善款直接交給219位受災的同學及家長，每人新台幣1萬元（約325美元）救助金。

關懷台灣文教基金會董事長李濤，將擔任晚會主講人。華榮慈善基金會創辦人傅瑩瑩，呼籲參加29日晚會的各界人士發揮愛心，讓更多台灣弱勢孩童受惠。

歲末饗宴的助興節目也豐富多彩，包括民歌手范怡文、流行音樂老師邵孔川、林茹媛等將帶來精彩演唱。

加州 南加

飛牛基金會星光音樂會 自閉童秀才藝

南加豪雨持續 野火災區防土石流

