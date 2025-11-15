我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

世界亞裔小姐選美 12/28展示多彩人文

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎頒獎盛典，將在12月28日舉行。（記者張宏／攝影）
第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎頒獎盛典，將在12月28日舉行。（記者張宏／攝影）

第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽頒獎典禮暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎（Golden Diamond Awards）將在12月28日舉行，今年影展共收到來自20個國家地區的電影作品，其中中國地區選送作品較往年大幅增加。

洛杉磯亞洲影展執行主席Jason Quin表示，本屆影展共收到來自美國、加拿大、澳洲、西班牙、義大利及中國大陸、香港、澳門、台灣等近20個國家和地區近700部影片報名參賽，中國影片增加較多，占比從之前的15%增加到45%，因此未來會和中國大陸的電影節有更多合作。影展影片徵集管道包括第三方平台推薦、合作機構提名及導演與製片人直接申報等。活動屆時將以電影論壇、展覽單元、紅毯儀式與頒獎晚宴等形式呈現。

大會主席Michelle Guo和總導演沈萍共同表示，世界亞裔小姐選美大賽已舉辦36屆，今年主題是「重回千禧，再創輝煌」，該選美大賽不僅是選美，更是展示亞裔古老燦爛文化和多彩人文。今年比賽包括線上和線下海選，設有洛杉磯、西雅圖、拉斯維加斯等多個分賽區。

第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎頒獎盛典，將在...
第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎頒獎盛典，將在12月28日舉行。（記者張宏／攝影）

亞裔 洛杉磯 義大利

上一則

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

下一則

羅省林西河堂慶105周年 宗親嘉賓雲集

延伸閱讀

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
LA好玩但有一缺點 華人推「陽光版溫哥華」：宜居也安心

LA好玩但有一缺點 華人推「陽光版溫哥華」：宜居也安心
南加男涉殺其五子女的母親 運屍前往墨國

南加男涉殺其五子女的母親 運屍前往墨國
傳統小吃、創新零食…台灣好味道 洛杉磯吃得到

傳統小吃、創新零食…台灣好味道 洛杉磯吃得到
加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施

加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施
萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅

萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身