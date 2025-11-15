洛杉磯市議會 促停道奇球場纜車計畫

道奇纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）

美國新聞（U.S. News）報導，洛杉磯 市議會本周以壓倒性票數通過決議，敦促交通單位擱置從洛杉磯市中心通往道奇 球場（Dodger Stadium）的纜車建設計畫。原定連接聯合車站（Union Station）與球場的提案，因此面臨新的阻力。

這項估計耗資5億美元的纜車計畫，將從距離球場約1英里（1.6公里）的聯合車站出發，該站為洛杉磯鐵路與巴士網絡的主要樞紐。支持者認為，纜車可幫助球迷避開著名的塞車路段；但批評者質疑，纜車對減少道路車流的效果有限。

市議會以12票對1票通過決議，建議洛杉磯縣大都會交通局終止此案。決議仍須市長貝斯簽署才能生效。貝斯曾支持該計畫，市長辦公室周四並未回覆外界詢問她是否會批准市議會決議。

儘管該計畫預計將於明年進行最終投票，本周的反對聲浪顯示，開發商後續可能面臨艱難挑戰。

纜車的設計理念，是讓民眾搭乘捷運、公車或火車抵達聯合車站後，再快速轉乘纜車前往球場。支持者表示，纜車不靠納稅人資金，相對便宜、環保且安靜，每趟行程僅需約5分鐘，每小時單向輸送量可達5000人。

這項計畫首次於2018提出，前道奇隊老闆麥考特（Frank McCourt）創立的Aerial Rapid Transit Technologies表示，將承擔部分建設成本，其餘資金將尋求私人籌措。

但反對團體「Stop The Gondola」批評，纜車路線沿途多為低收入 社區，將被支撐巨型纜索塔架的結構物「壓迫視野」，可能造成社區環境惡化。此外，施工恐需砍伐150多棵樹木，並可能引發多年交通堵塞。

提出該決議的市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）表示，洛杉磯需要「真正有效」的大眾運輸方案，而纜車並不符合此要求。她說，社區已明確表達不願接受此會威脅家園、公園與生活品質的計畫。

然而，赫南德茲在華埠的部分選民並不認同。6個在當地居住數十年的家庭13日表示，纜車計畫有可能振興該歷史社區，帶來本地就業、學徒制度、小型企業扶植與文化保存資源。

支持者稱，已有400多家企業簽署請願書力挺該計畫。道奇隊則表示，纜車為一項「創新計畫」，能提升球迷體驗。