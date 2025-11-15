ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

ICE逮捕無證移民。圖為示意圖，非本文被捕者。（取自ICE新聞稿）

NBC 7電視台報導，南加的移民 律師表示，移民暨海關執法局（ICE ）在聖地牙哥採用新策略，於美國公民及移民服務局（USCIS）進行合法身分（綠卡 ）面談時逮捕民眾，這一行動在過去並不常見。

USCIS是負責處理簽證及綠卡申請等事務的機構，位聖地牙哥Front街的辦公室，是民眾進行綠卡面談，並有機會成為永久居民或公民的地方。然而，ICE探員近期在該辦公室逮捕多名前來參與合法綠卡申請面談的民眾。這些被拘留的民眾，事前並不知情，完全無法預料會遭遇拘捕。

一名在聖地牙哥出生的美國公民男子表示，他與妻子及兩孩子（分別為18歲和14歲）從墨西哥返回美國，並且妻子及孩子持有簽證；不過在他們前往綠卡面談時，簽證已過期。該男子（為保家人隱私，NBC 7未透露其身分）指出，ICE探員12日出現在他們面談現場，錯誤將18歲的兒子指控為非法入境，後表示兒子的簽證已過期。他的妻子請求探員帶走她，而非兒子，但被告知，她必須留下來照顧年幼的女兒。

該男子表示，兒子是剛畢業的高中生，從未犯罪。他目睹ICE探員為兒子戴上手銬，最終將其關押在距離現場數個街區外的聯邦大樓地下室。後來，探員還告訴他的妻子，必須前往同一大樓的ICE外勤辦公室報到，並佩戴腳鐐監視器。該男子和其家人質疑，為何ICE會選擇在綠卡面談時對他們採取行動，尤其是在他們的住址已經在USCIS登記過。

在前往ICE外勤辦公室報到時，該家庭發現有其他同樣情況的民眾，這些人都曾在USCIS進行過綠卡面談。

USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，該機構負責管理美國的合法移民系統，並確保移民程序完整性。他補充，USCIS透過篩查和審查，保護美國的公共安全與國家安全利益，並強調外國人必須尊重美國法律，否則將面臨嚴重後果。

ICE未回應在綠卡面談地進行逮捕的置評請求，也未對18歲青少年被拘留事件作出回應。該青少年的父親表示，兒子最初被帶到奧泰梅薩拘留中心（Otay Mesa Detention Center），但未簽署自願遣返文件，因此ICE將他帶回聯邦大樓地下室。這名男子透露，在一通簡短電話中，他得知兒子拘留情況，這通電話花費53美元，他還向NBC 7展示信用卡帳單。