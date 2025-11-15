華人卡車維修廠 遭武裝警察突襲

我的頻道

記者楊青╱洛杉磯報導
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）

南加鑽石吧一家華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修廠，13日遭警方大規模突查，十多名荷槍實彈的警員衝進修車廠，將現場六人上銬監視近兩小時，執法人員還將整個修車廠查個遍，其間打破多輛汽車車窗檢查。警方直到搜查完畢才出示搜查證，所幸整個過程無人受傷，無人被捕，但每個工人都受驚嚇。

卡車公司老闆關先生表示，這起突如其來的大搜查，發生在13日上午8時30分左右，地點在他的卡車公司位聖伯納汀諾縣Helendale的維修廠。這裡平常專供他公司的商用卡車維修和保養，除五名修車技工外，也有一些送車或取車的司機出入。

關先生表示，据員工說，當時修車廠剛開門，大家開始幹活，突然衝進來十多男子，幾乎都荷槍實彈，身穿防彈背心，有人衣服上寫有「Police」字樣，同時天上還有直升機盤旋。現場員工表示，沒有人跟他們說明來意和目的，也沒有人解釋什麽，但他們的著裝判斷，應該是警察。

現場員工介紹，五名修車技工和一名正好在現場的卡車司機全都被戴上手銬，一起蹲在地上，警察下令不能亂動。其間另有一名司機開卡車來修理，警察告知，五個小時以後再來。

該卡車司機被眼前景象嚇到，馬上打電話給老闆娘。老闆娘隨後與現場警員聯絡，警員則告訴她，一個多小時後再回來。

關先生表示，整個搜查進行近兩個小時。警員將整個修車廠搜遍，包括工人們養鷄鴨羊的地方。令工人們不解的是，他們明明都在場，而且都有汽車鑰匙，但警員還是直接打破好幾輛汽車的車窗，進入搜查。工人們表示，他們不知道警察搜什麽，也不知道最後拿走什麽。

直到搜查完臨走前，警察才將每個人的手銬打開，並出示搜查證，同時要求每個人出示身分證。

現場員工表示，他們看到部分搜查令上寫著「聖伯納汀諾縣警局」。有員工表示，好像是三、四個執法部門聯合突襲，但因為驚慌，也沒看清楚到底是哪個部門。多位員工說，他們嚇得不輕，完全不敢亂動，口渴也不敢要水。現場被押的，還有一名菲律賓裔卡車司機，因心臟不好戴著起搏器，上體不舒服也完全不敢聲張。

關先生表示，在警方突擊前一天，他的一名卡車司機，在一個離修理厰較遠路口被警方攔下，詢問他開卡車來幹什麼？卡車司機說明來修車和保養後，得到放行。卡車司機也不以為意，根本沒想到要跟老闆報告。沒想到第二天就遇到突查。

關先生說，突襲檢查前，他本人也沒有收到警方的任何通知。好在他的員工都有合法身分，他平常執業也遵紀守法，但警方的行動，讓他的員工和司機們受驚不少。

員工和物業被魯莽對待，關先生不諱言「心裡不舒服」。14日中午，他特別開車一個多小時前往修車廠看望員工，請大家吃飯壓驚，每人還給200美元安慰，「我真的不希望員工被嚇壞，然後離職，畢竟現在修車技工很難找。」

關先生說，還有那些被警察砸壞車窗的車子，其中有大卡車，也有一些司機出車後，暫時留下的小車。如果政府不賠，他還得賠人家，目前對整個情況是一頭霧水。

鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生提供）
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生提供）
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生...
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生提供）
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生...
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
警方打破多輛汽車車窗入内檢查。（關先生提供）
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生...
鑽石吧一華人卡車公司位聖伯納納汀縣的卡車維修場，13日遭警方大規模突查。（關先生提供）

