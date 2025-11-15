南加高校聯盟匹克球賽阿里杯 百位球員激戰

我的頻道

記者邵敏╱洛杉磯報導
賽事吸引各大高校校友、各城市俱樂部的65組參賽隊伍。（主辦方提供）
加州高校聯盟主辦的第四屆匹克球賽「阿里杯」，日前在洛杉磯舉行，吸引各大高校校友、城市俱樂部的65組參賽隊伍、130人次球員參加激烈的循環賽（round robin），共設11個雙打項目。當天場面熱烈，從日出清晨持續到夜幕低垂，賽事圓滿落幕。

參賽陣容有來自北京大學、華中科技大學、南京大學、南開大學、天津大學、西安交大、上海交大、台灣交大、暨南大學、香港科技大學等校友隊伍，以及多個城市的俱樂部代表隊，包括Walnut Ranch、Maple Over Hills、快樂鄉村、Uptown Club等。此外，還有三支贊助商代表隊，包括阿里隊、Skypure隊和Paika隊。賽事吸引從俄勒岡州（Oregon）專程飛來的球友，也有來自聖地牙哥、驅車兩三小時趕來的華科隊。

頒獎典禮上，特邀南加州高校聯盟會長劉國雲、北京大學南加州校友會會長陳泳、以及阿里建築總裁Peter Chen，共同為優勝選手頒獎。賽事由多位熱心校友組成的組委會籌辦，包括來自南京大學的淩雲、蔣亮，北京大學的周浩、左梅，東南大學的劉姜，以及交通大學的易麗。阿里建築、風雷物流集團、Skypure Sports、Paika Sports、南加州福建同鄉會、沃達發瓷磚慷慨贊助。比賽場地特意選擇LA Galaxy主場進行，設施現代、場地寬闊明亮，為選手提供優質的比賽體驗。

當天賽事共11個雙打項目從3.0到4.5級別，獲獎名單中，女雙冠軍包括來自Walnut和快樂鄉村俱樂部的Helen Wang、Joy Li（3.0）；Amy Cyriac、 Sayar Beaty（3.5）；來自阿里隊的Ella Yi、Tina Zheng（4.0）。男雙冠軍包括來自Paika隊的Jeff Tsay、Jerry Lou（4.5）；華科大隊的石再青和汪洐（3.0）；交大南南隊的Jinran Chen、Li Xiao（3.5）；阿里隊的Yishu Zhu、Rod Villas（4.0）。混雙冠軍包括來自Team Luwei的Lucy Tran、Weixin Yao（3.0）；Picklee Family Team的Jane Lee、James Lee（3.5）；PickLee Family Lee的Rebekah Lee和Jin Lee（4.0）；以及來自Maple Hill的Polly和Sam Lu（4.5）等。

此次比賽選擇在洛杉磯銀河足球隊主場進行。（主辦方提供）
參賽選手陣容強大，來自各大學校友隊，以及城市俱樂部代表隊。（主辦方提供）
南加州高校聯盟第四屆匹克球賽「阿里杯」日前在洛杉磯銀河足球隊的匹克球場舉行。（主...
華中科技大學南加州校友會代表團參賽。（主辦方提供）
文化紀錄片跨國合作 「古老智慧」好萊塢首映

韓系車廠 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

