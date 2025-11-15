我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

羅省林西河堂慶105周年 宗親嘉賓雲集

記者劉子為╱蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅省林西河堂在洛杉磯舉行成立105周年與建樓45周年慶典，宗親與嘉賓雲集。（主辦方提供）
羅省林西河堂在洛杉磯舉行成立105周年與建樓45周年慶典，宗親與嘉賓雲集。（主辦方提供）

成立逾百年的美國羅省林西河堂，9日在洛杉磯舉行成立105周年與建樓45周年慶典，宗親與嘉賓雲集，展現林氏宗親團結傳承的精神。

當日各地宗親與嘉賓抵達羅省林西河堂會所後，於中午舉行祭祖儀式，由主席林師雄、副主席林鐘博主持，全體理監事行禮致敬。典禮後眾人切蛋糕慶賀堂所里程碑。

晚宴蒙特利公園市舉行，逾320人出席。林師雄致詞時回顧堂所自1920年創立以來的歷程，包括2003年及2019年兩度遭逢火災；樓業部執行長慶善元老亦分享建樓與堂所發展的親身經驗。

隨後，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲代表、聖蓋博市議員吳程遠、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣等多位致詞祝賀。趙美心提及，其母林春美早年在林西河堂的生活點滴，引起台下熱烈掌聲。

此次盛會更獲世界及台灣林氏宗親總會重視，由副理事長兼台灣總會長林晉章率團遠從台灣前來。

林師雄表示，堂所未來將持續推動宗親聯誼與文化傳承，吸引更多新世代參與，延續「忠厚傳家、敦親睦族」的宗旨，共同見證林西河堂的新篇章。

加州 眾議員 洛杉磯

上一則

洛杉磯市議會 促停道奇球場纜車計畫

下一則

文化紀錄片跨國合作 「古老智慧」好萊塢首映

延伸閱讀

萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅

萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅
南加華人歷史學會 歡慶50周年

南加華人歷史學會 歡慶50周年
聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任
萬通互惠理財新址開張 明年支付29億美元年度分紅

萬通互惠理財新址開張 明年支付29億美元年度分紅
聯邦政府停擺+砍經費 衝擊醫保補助 趙美心回應華社憂心

聯邦政府停擺+砍經費 衝擊醫保補助 趙美心回應華社憂心
捍衛民主與亞裔代表權 趙美心支持選區重畫

捍衛民主與亞裔代表權 趙美心支持選區重畫

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身