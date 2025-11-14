南加華人歷史學會 歡慶50周年

洛杉磯羅省中華總商會主席莊佩源（左二）和學會副會長張偉賢（右二）和活動組織者Sharon Ngan Lusting（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）

南加州華人 歷史學會8日在華埠 舉辦50周年慶祝活動，同時展出博物館華人歷史展品。作為美國最大和最古老的亞裔歷史學會之一，學會在過去50年關心華裔對美國貢獻、保存並弘揚中華文化遺產。

現場還進行具有中華民族特色書畫、服裝、藝術品籌款義賣。（記者張宏／攝影）

在華埠金龍酒家8日人頭攢動，對華人文化歷史感興趣的各族裔聚集一堂，人們欣賞現場展示的幾百年前華人在美國拍攝的照片、使用的瓷器和各種生活用具，及觀看表現華人早期移民歷史的影片。現場還進行具有中華民族特色書畫、服裝、藝術品籌款義賣，並對做出突出貢獻的人士進行表彰。

現場還進行具有中華民族特色書畫、服裝、藝術品籌款義賣。（記者張宏／攝影）

回顧歷史學會成立的半個世紀，學會副會長、當晚活動的主席張偉賢表示，「南加州華人歷史學會」成立於1975年11月，每年快速壯大，除著書、拍攝影片外，也頒發獎學金助學，舉辦學生與家庭華埠觀光等活動。自成立以來，華人歷史學會一直致力於收集、保存和分享美籍華人歷史，並為此開展許多工作，曾出版多部記錄在美華人歷史的史書與DVD，如曾受洛杉磯市表揚的「美華之光」，也曾協助成立華美博物館。

南加州華人歷史學會（Chinese Historical Society of Southern California ）8日在華埠舉辦50周年慶祝活動，同時展出博物館華人歷史展品。（記者張宏／攝影）

學會宗旨是匯聚對南加州華人及美籍華人歷史及其重要貢獻感興趣的人士，致力於研究、保存和傳播這段歷史，並弘揚華人及美籍華人社群的文化遺產，以增進人們對美國多元文化社會的了解和欣賞。

聯邦眾議員趙美心。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心和劉雲平、洛杉磯羅省中華總商會主席莊佩源及社區各界人士近300人均到場祝賀。趙美心讚譽學會致力推廣中華文化與對華人在美貢獻的認知，令人佩服。她表示，學會的共同努力加深大眾對美籍華人文化歷史的了解，用有助於建立更包容的歷史敘事，她對歷史學會長期對華人文化遺產、教育和社區的貢獻表示感謝。

莊佩源表示，華人必須記錄自身歷史和保持文化傳承，歷史學會對社區非常重要，華人要積極幫助歷史學會生存下去，希望未來有二代接班這個傳承和推廣華人歷史的責任。