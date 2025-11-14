我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

紐森前幕僚涉竊22萬 遭起訴貪腐罪

編譯組╱綜合報導
威廉森（Dana Williamson，圖中）12日離開位於加州沙加緬度的法院。（美聯社）
National Review報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）的前幕僚長威廉森（Dana Williamson）涉嫌公共貪腐，於12日遭聯邦逮捕並被起訴。

她面臨多項銀行和電信詐欺等聯邦罪名，成為最新一名在公共資金濫用調查中落網的加州政治人物。

根據聯邦調查局（FBI）與美國司法部（DOJ）公布的起訴書，現年53歲的威廉森與另一名共謀者，前聯邦衛生及公共服務部部長貝塞拉（Xavier Becerra）的前幕僚長麥克拉斯基（Sean McCluskie），被控在2022年2月至2024年9月期間，從貝塞拉閒置的州競選基金中竊取22萬5000美元。司法部指出，此案調查始於三年前，即拜登政府時期。

威廉森現被控23項罪名，包括共謀詐欺、共謀欺騙美國並妨礙司法程序、提交虛假納稅申報與作出虛假陳述等。檢方稱，威廉森與麥克拉斯基設計了一套資金轉移機制：她向貝塞拉的競選團隊開立政治顧問費用帳單，再將款項轉匯至麥克拉斯基妻子的帳戶。

儘管威廉森於2022年加入紐森政府擔任幕僚長時，聲稱已退出其政治諮詢事業，但起訴書指出，兩人仍在她任職期間繼續討論相關計畫。威廉森在州長辦公室任職至2024年底。

紐森辦公室的一名發言人回應表示：「威廉森女士已不再在州政府任職。儘管我們仍在了解指控細節，但州長期望所有公職人員皆應維持最高誠信標準。」

起訴書還指控威廉森製作回溯日期的合約，使其企業可取得新冠疫情期間的薪資保護計畫（PPP）貸款；此外，她在2021至2023年間提交的企業稅表中，虛報超過100萬美元的業務支出，實際多為奢侈品購物與私人飛行等個人開銷。

根據司法部，威廉森每項銀行與電信詐欺罪名最高可面臨20年監禁及25萬美元罰款；每項共謀妨礙司法及虛假陳述罪名最高可判5年監禁與25萬美元罰款；每項虛假納稅申報罪名則最高可判3年監禁與10萬美元罰款。

除威廉森與麥克拉斯基夫婦外，加州說客坎貝爾（Greg Campbell）及一名被稱為「共謀者2」的前加州官員也列名於共謀者名單之中。

