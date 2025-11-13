房租漲幅限1%至4% 洛市通過

洛杉磯市議會12日通過修法，將適用於65萬戶的租金穩定條例調整為年漲幅1%至4%，並取消多項加租條款，以強化對租客的保障。（pexel示意圖）

洛杉磯市議會12日通過修改實施逾40年的「租金 穩定條例」（Rent Stabilization Ordinance，簡稱RSO），確立新的年度租金調漲上限與計算方式。此次修法是該條例40多年來首次全面修訂，租客 團體視為一大勝利，部分房東則表達擔憂。

議案最終以12比2通過，市議員Bob Blumenfield與John Lee反對。兩人認為，條例過於偏向租客，恐不利中小房東長期營運。新條例規定，RSO涵蓋住宅的年度租金漲幅將介於1%至4%，取代原先「零至3%」的提案。租金調整將以消費者物價指數（CPI）的90%為依據，而非原建議的60%。此外，條文刪除房東因支付水電費可加租1%至2%的規定，並禁止因家庭成員增加調漲租金。

此次改革由市議會住房與無家可歸事務委員會（Housing and Homelessness Committee）主導，主席Nithya Raman表示，調查顯示許多租金穩定單位租金高昂，已超過合理負擔。她呼籲市府將租屋穩定視為與大型開發案同等重要的議題。

第一選區市議員Eunisses Hernandez亦聲援租客，呼籲議會「與租屋家庭站在一起」。改革案主要針對1978年10月1日以前興建的住宅，約涵蓋65萬戶。

不過，部分房東與業界代表反對。加州 公寓協會（California Apartment Association）代表Fred Sutton指出，限制租金調漲將打擊房東應對營運成本上升的能力，也恐抑制新建案投資。他批評市府「自相矛盾」，一方面主張支持住房，卻又壓抑供應方生存空間。

另有房東指出，面對水電、垃圾處理、保險費與最低工資上漲壓力，若無法調整租金，恐將迫使小型房東退出市場。物業經理Irma Vargas表示，市府要求房東持續符合法規，卻未考量其實際成本負擔。

根據市住房局統計，多數洛杉磯居民為租屋族，其中超過一半家庭需將30%以上收入用於支付房租。改革通過後，支持團體「加州社區賦權聯盟」（Alliance of Californians for Community Empowerment）隨即在市政廳外舉行記者會，呼籲市府持續保障基層租客權益，防止無序漲租影響生活穩定。