聖瑪利諾華人協會 喜福會圓滿落幕

聖瑪利諾華人協會主席柯永青（左四）、共同主席李慶雯（右三）和市議員周克奇（右二），賀年度慈善晚宴圓滿。（主辦單位提供）

聖瑪利諾華人 協會最受矚目的年度慈善籌款晚會「喜福會（Joy Luck Gala）」，日前在聖蓋博 喜來登飯店盛大舉行，活動節目豐富，並舉行了新舊任會長交接儀式。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀伉儷親臨現場，見證新舊會長交接。

現任會長柯永青表示，協會今年投入大量心力籌辦中秋慈善晚宴與啟動派對，以「喜樂聯歡」為主題，象徵社區如家人般團結，共創公益。他呼籲社區踴躍支持、贊助桌席與參與拍賣活動，「所有收益將全數回饋學校與社區，造福更多居民。」

共同主席李慶雯指出，今年協會完成兩項重要里程碑：購置新辦公室以拓展教育課程，並正式成立華協基金，為未來永續發展奠定基礎。她感性地說，「施比受更有福，在服務他人中，我們找到意義，也共同創造價值。感謝所有默默付出的無名英雄。」

侯任會長陳鴻逸表示，協會今年成果豐碩，除農曆新年慶典創下歷年新高外，亦成功建立150萬美元基金並購置新校舍。他承諾未來將聚焦三大方向：發展結合STEM與文化的新課程、壯大基金以確保財務永續、並深化與社區的連結。

當晚節目內容多元，包含日本太鼓、邵孔川教授的音樂演出、及現代舞表演等，氣氛熱烈，現場超過500位嘉賓共襄盛舉，為年度活動畫下圓滿句點。