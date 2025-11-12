呼籲華人團結 馬沫克參選副州長：人民高於金錢

記者會結束後，馬沫克與支持者在台前互動合影，現場氣氛熱烈。有民眾稱讚他是「華人之光」，期待他在政壇發光發熱。（記者張庭瑜/攝影）

28歲華裔民權律師馬沫克（Oliver Ma）11日宣布將參選2026年加州 副州長，自述為華裔年輕世代積極參政的一員。他表示，當前華人 在美國面臨被視為間諜、被排除在政府與科技領域高層之外等挑戰，形容現狀與二戰期間日裔 美國人被送往集中營歷史相似，呼籲華人社區團結發聲，爭取自身及下一代的公平正義。

馬沫克出生於北京，7歲隨家人移民美國，在橙縣成長，畢業於柏克萊加大(UC Berkeley)和哈佛法學院。馬沫克提到，幼時親身目睹華人在美國社會面臨的困境，使他決心打破「華人只能安分守己」的刻板印象，鼓勵更多年輕一代參政。

在記者會上，馬沫克分享作為美國公民自由聯盟（ACLU）民權律師的工作經驗，包括定期前往移民拘留中心，為被拘留者提供法律諮詢。他指出，部分私營拘留設施每年向納稅人收費每名被拘留者約100萬至700萬美元，以Mesa Verde拘留中心為例，去年總計從納稅人處獲得3億4000萬美元，平均每人收費高達約70萬美元。馬沫克質疑此種以營利為目的的拘留制度。

他將華人的處境與1930年代德國猶太人及二戰時期日裔美國人的遭遇相比，警告隨著美中關係緊張，華人在美國逐漸被視為威脅，並被排除於重要職位之外。他強調推動華人社群與其他弱勢族群彼此聲援，今日為拉丁裔爭取人權，未來遭遇危機時能互相支持。

馬沫克批評美國政治體制受企業捐款影響，導致政策向利益傾斜，以基本藥物如胰島素為例，美國每劑售價110美元，遠高於其他國家約10美元。他主張終結政治獻金的不當影響，推動真正為民服務的政府。