我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

華航鳳凰城直飛12/3開航 折扣搶先上路

記者吳翰飛／鳳凰城報導
中華航空即將開通台北與鳳凰城間的直飛航班。（記者吳翰飛／攝影）
中華航空即將開通台北與鳳凰城間的直飛航班。（記者吳翰飛／攝影）

華航空將於12月3日正式啟動新航線，開通台北與鳳凰城間的直飛航班，並於日前在鳳凰城舉辦快閃推廣活動，除宣傳首航訊息外並推出數個促銷優惠折扣。

華航上周於鳳凰城梅薩（Mesa）市的湄公廣場（MeKong Plaza）舉行宣傳活動，數名華航員工於現場攤位宣傳首航訊息以及折扣資訊，更是提供有獎徵答活動與民眾互動。湄公廣場位於梅薩市的亞洲區（Asian District），當地華裔民眾眾多，活動一路從早上11點持續到晚上7點，攤位人潮持續不斷，搶先了解直飛航線的相關資訊。

官方目前宣布，鳳凰城直飛台北的班機，一周將排三班，分別是每周的星期三、五、日。編號CI035從鳳凰城天空港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）起飛的航班，預計下午4時起飛，台灣時間隔日的晚上10時20分抵達，而從桃園中正國際機場起飛的CI036班機，則是預定下午4時30分起飛，鳳凰城當地時間下午1時35分抵達。另外官方還指出，明年的3月中後，鳳凰城起飛的班機將更動為凌晨5時左右抵達，與美西直飛台灣的時程相同。

優惠部分，華航推出了首航前三班機票7折的超值優惠，另將於本周推出「黑色星期五」的折扣優惠，凡購買明年6月底前的鳳凰城台北直飛航班，都將享有75折的優惠。此外，針對東南亞裔的消費者，華航推出了住宿優惠，凡搭乘鳳凰城台北直飛航班於台北轉機前往越南、菲律賓、泰國等東南亞國家之旅客，將免費送一晚機場住宿。目前鳳凰城台北直飛航班與美西直飛台北航班價格相近，此優惠活動響應熱絡，於華航官網及各大旅遊訂票平台均可找到。

中華航空鳳凰城分公司營業經理陳先生表示，新航點的開拓，除了提供台積電及相關廠商的員工更便利的交通選擇外，也目標打入鳳凰城當地的其他華裔市場，不光僅是強調直航連接鳳凰城與台灣，更是連接了鳳凰城與整個亞洲。

華航將於12月3日首航班機抵達鳳凰城天空港國際機場時舉行首航記者會，慶祝航空新里程碑的完成。

現場民眾相當多。（記者吳翰飛／攝影）
現場民眾相當多。（記者吳翰飛／攝影）
華航於湄公廣場的宣傳攤位。（記者吳翰飛／攝影）
華航於湄公廣場的宣傳攤位。（記者吳翰飛／攝影）

華航 東南亞 華裔

上一則

南加黑五提前開打 優惠最高75%至80% 還有珠寶8折促銷

下一則

蜱蟲叮咬致肉類過敏病例 呈現「爆炸性成長」

延伸閱讀

造訪故居

造訪故居
鳳凰城新法上路 商家放任購物車流竄將挨罰

鳳凰城新法上路 商家放任購物車流竄將挨罰
鳳凰城台積電磁吸 好市多將進駐周邊

鳳凰城台積電磁吸 好市多將進駐周邊
台積電在鳳凰城開發案齊發擴大生態系 打造城中城

台積電在鳳凰城開發案齊發擴大生態系 打造城中城
鳳凰城慶雙十 台積電無人機秀驚艷近7千人

鳳凰城慶雙十 台積電無人機秀驚艷近7千人
暴雨引發洪災 亞利桑納州偏鄉已4罹難

暴雨引發洪災 亞利桑納州偏鄉已4罹難

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣