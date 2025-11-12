華航鳳凰城直飛12/3開航 折扣搶先上路

中華航空即將開通台北與鳳凰城間的直飛航班。（記者吳翰飛／攝影）

中華航 空將於12月3日正式啟動新航線，開通台北與鳳凰城間的直飛航班，並於日前在鳳凰城舉辦快閃推廣活動，除宣傳首航訊息外並推出數個促銷優惠折扣。

華航上周於鳳凰城梅薩（Mesa）市的湄公廣場（MeKong Plaza）舉行宣傳活動，數名華航員工於現場攤位宣傳首航訊息以及折扣資訊，更是提供有獎徵答活動與民眾互動。湄公廣場位於梅薩市的亞洲區（Asian District），當地華裔 民眾眾多，活動一路從早上11點持續到晚上7點，攤位人潮持續不斷，搶先了解直飛航線的相關資訊。

官方目前宣布，鳳凰城直飛台北的班機，一周將排三班，分別是每周的星期三、五、日。編號CI035從鳳凰城天空港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）起飛的航班，預計下午4時起飛，台灣時間隔日的晚上10時20分抵達，而從桃園中正國際機場起飛的CI036班機，則是預定下午4時30分起飛，鳳凰城當地時間下午1時35分抵達。另外官方還指出，明年的3月中後，鳳凰城起飛的班機將更動為凌晨5時左右抵達，與美西直飛台灣的時程相同。

優惠部分，華航推出了首航前三班機票7折的超值優惠，另將於本周推出「黑色星期五」的折扣優惠，凡購買明年6月底前的鳳凰城台北直飛航班，都將享有75折的優惠。此外，針對東南亞 裔的消費者，華航推出了住宿優惠，凡搭乘鳳凰城台北直飛航班於台北轉機前往越南、菲律賓、泰國等東南亞國家之旅客，將免費送一晚機場住宿。目前鳳凰城台北直飛航班與美西直飛台北航班價格相近，此優惠活動響應熱絡，於華航官網及各大旅遊訂票平台均可找到。

中華航空鳳凰城分公司營業經理陳先生表示，新航點的開拓，除了提供台積電及相關廠商的員工更便利的交通選擇外，也目標打入鳳凰城當地的其他華裔市場，不光僅是強調直航連接鳳凰城與台灣，更是連接了鳳凰城與整個亞洲。