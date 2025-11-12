退伍軍人成詐騙目標 官方提醒：勿信未經認證協助者

我的頻道

洛杉磯訊
加州檢察總長邦塔提醒，退伍軍人節期間應警惕各類詐騙行為，特別是以協助申請福利為名的不肖分子。（pexel示意圖）
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在退伍軍人節前夕發布消費者警示，提醒退伍軍人及其家屬提高警覺，防範針對軍人族群的各類詐騙，包括房貸重整、年金投資、個資竊取、假冒軍友推銷與掠奪性學校招生（predatory school）等。

邦塔指出，不法分子常假借政府或軍方名義行騙，其中部分以「申請鯊魚（claim sharks）」（專門代辦福利申請的機構或個人）手法收費代辦退伍軍人福利，但實際並未獲美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs，簡稱VA）認證。他強調，民眾務必透過官方管道查證，避免陷入陷阱而損失權益。「申請鯊魚」不受VA監管，常以「快速核准」、「保證獲益」為名行騙，實際卻可能延誤申請、喪失資格，甚至造成財務損失。

「這些所謂協助者既未經VA核可，也不受官方監管，風險極高。」邦塔表示，「無論對方聲稱自己來自VA，或提出聽來好得令人難以置信的提議，我都呼籲民眾務必再三查證。」

加州檢察長辦公室指出，房貸詐騙最常見於電話或郵件聯絡，詐騙者自稱來自政府、VA或房貸服務單位，誘使退伍軍人進行貸款重整或重貸，並要求以匯票、禮品卡等難以追蹤方式付款。若對方要求預付費用、指示取消現有房貸、付款予非原貸款機構，或催促簽署內容不明文件（如產權轉移），應立即提高警覺。

詐騙者也常假冒國防部或VA名義，企圖竊取個資以行詐。民眾提供任何私人資料前，應先透過網路查證來源真偽，切勿信任對方提供的聯絡方式，以免落入偽造陷阱。

坊間亦有騙徒假冒退伍軍人身分博取信任，或企業濫用軍事符號、愛國圖像推銷商品，甚至刊登於軍事刊物或聘用具軍職背景人員協助行銷。面對此類行銷手法，民眾應理性比較、避免倉促決定。

退伍軍人及家屬可透過「GI法案（GI Bill）」申請教育補助，但部分教育機構採取高壓推銷策略，誘導簽約就讀。邦塔建議，若懷疑遭詐騙，應立即向當地警方報案，並向加州檢察長辦公室提出申訴。

