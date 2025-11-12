南加日裔女失蹤8天 丈夫在自家發現遺體
聖伯納汀諾縣警察局周一（11日）發布消息稱，南加州一名日裔女子失蹤八天後，其丈夫在其住所內發現她的遺體。警方現時循兇殺方向調查，暫須待驗屍報告以確定死因及死亡方式。
警方在新聞稿中表示，警局於10月23日接到報案電話，有關一名51歲的長尾弘子（Hiroko Nagao）失蹤，隨後前往位於二十九棕櫚鎮（Twentynine Palms）阿茲特克大道（Aztec Avenue）74000號街區的住所。
調查人員其後知悉，長尾的丈夫在當天約中午時分離家，之後返回時未能找到她。警局指出，失蹤女子的個人物品仍留在住所內。
直至一周多後的10月31日，長尾的丈夫報告，在住所內發現了她的遺體。
警局表示，一隊兇殺案調查小組已前往該住所進行調查，目前正等待屍檢結果，以確定死因和死亡方式。新聞稿未有更多關於調查的細節。
任何知情人士請撥打909-890-4904聯絡兇殺案調查小組。若欲匿名，可撥打We-Tip專線1-800-78-CRIME（27463），或前往wetip.com網站。
