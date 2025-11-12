我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

南加日裔女失蹤8天 丈夫在自家發現遺體

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖伯納汀諾縣警察局11日在X社交媒體平台發布消息，指現時正循兇殺方向調查一名日本姓名的南加州女子失蹤後被發現遺體的案件。（聖伯納汀諾縣警察局於X平台貼文）
聖伯納汀諾縣警察局11日在X社交媒體平台發布消息，指現時正循兇殺方向調查一名日本姓名的南加州女子失蹤後被發現遺體的案件。（聖伯納汀諾縣警察局於X平台貼文）

聖伯納汀諾縣警察局周一（11日）發布消息稱，南加州一名日裔女子失蹤八天後，其丈夫在其住所內發現她的遺體。警方現時循兇殺方向調查，暫須待驗屍報告以確定死因及死亡方式。

警方在新聞稿中表示，警局於10月23日接到報案電話，有關一名51歲的長尾弘子（Hiroko Nagao）失蹤，隨後前往位於二十九棕櫚鎮（Twentynine Palms）阿茲特克大道（Aztec Avenue）74000號街區的住所。

調查人員其後知悉，長尾的丈夫在當天約中午時分離家，之後返回時未能找到她。警局指出，失蹤女子的個人物品仍留在住所內。

直至一周多後的10月31日，長尾的丈夫報告，在住所內發現了她的遺體。

警局表示，一隊兇殺案調查小組已前往該住所進行調查，目前正等待屍檢結果，以確定死因和死亡方式。新聞稿未有更多關於調查的細節。

任何知情人士請撥打909-890-4904聯絡兇殺案調查小組。若欲匿名，可撥打We-Tip專線1-800-78-CRIME（27463），或前往wetip.com網站。

加州 日裔 南加

上一則

鑽石吧「回收日」活動 鼓勵居民減持舊物

下一則

退伍軍人成詐騙目標 官方提醒：勿信未經認證協助者

延伸閱讀

印度德里空汙連7年全球最嚴重 2023年15%死亡人口因此喪命

印度德里空汙連7年全球最嚴重 2023年15%死亡人口因此喪命
Metrolink首推套票 民眾：比開車更省時省錢

Metrolink首推套票 民眾：比開車更省時省錢
涉謀殺分居配偶 大熊湖日裔男被捕

涉謀殺分居配偶 大熊湖日裔男被捕
聖伯納汀諾台美商會聯誼 吸引新成員

聖伯納汀諾台美商會聯誼 吸引新成員
中國國民黨美京分部 蔡啟村和鍾燕丹當選黨代表

中國國民黨美京分部 蔡啟村和鍾燕丹當選黨代表
屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查

屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣