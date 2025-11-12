4死車禍 被告提撤銷謀殺罪被駁回

我的頻道

編譯組／綜合報導
太平洋海岸公路馬里布路段經常發生嚴重車禍。（取自google maps）
兩年前在加州馬里布市（Malibu）發生一宗造成四名女大學生死亡的車禍被告人博姆（Fraser Michael Bohm），向法庭提出撤銷謀殺控罪動議，但於10日被法官駁回。

車禍發生於2023年10月17日晚上9時前，現年24歲的案中被告博姆據稱駕駛著車輛，在限速45英里的路段上，突然轉入西行太平洋海岸公路（PCH）北側路肩，撞上三部停泊的車輛，巨大的衝擊力令該三部車輛撞向四名佩普丹大學（Pepperdine University）的女大學生聯誼會成員，導致她們喪生。她們四人當時剛好下車，正沿著路肩行走。

肇禍車主博姆其後被控四項謀殺罪及四項嚴重疏忽車輛過失殺人罪。他的律師團隊今年4月的一次聽證會上，向洛杉磯縣高等法院法官魯賓遜（Thomas Rubinson）辯稱，沒有足夠證據支持謀殺控罪，但另一名法官卻認為證據充足，令案件可進入審判程序。

在4月的聽證會上，副地方檢控官巴托斯（Nathan Bartos）向法官埃德伯（Diego Edber）表示，車禍中受撞的女大學生們沿著路肩行走時，博姆「失去對車輛控制」。

博姆的三名辯護律師則以書面尋求撤銷謀殺指控，反駁檢方觀點是「選擇以悲劇車禍的事實來作出謀殺指控」，指這並不符合謀殺的法律標準。而之前的律師曾辯稱，在車禍發生前，車主曾在路上遇上路怒事件而被追逐。

事故地點是太平洋海岸公路（PCH）位於Las Flores Canyon Road及Carbon Canyon Road之間的一小段上，這位置被當地人稱為「死亡彎道」，據報是全長21英里的PCH沿海公路上，車禍事故宗數最多的路段。此次車禍引發外界呼籲，要求解決該路段的危險狀況，以及把車速降至最低。

加州 洛杉磯

