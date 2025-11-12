幫派升遷靠殺人 5成員判終身監禁

洛杉磯聯邦陪審團歷經九周審理後，近日裁定五名MS-13幫派成員犯有敲詐勒索及謀殺罪。每名被告都將面臨聯邦監獄的終身監禁。（美聯社）

洛杉磯 聯邦陪審團歷經九周審理後，10日裁定五名MS-13幫派成員犯有敲詐勒索及謀殺罪。此案涉及2017至2019年間發生在洛杉磯縣的六起殘酷殺人案，案發地點包括天使國家森林（ Angeles National Forest ）及聖費爾南多谷（San Fernando Valley）。檢察官表示，這些兇殺行為是幫派內部規定的升遷手段，成員必須透過謀殺與極端暴力提升地位。

被定罪的五名被告分別為：Walter Chavez Larin（26歲），被判一項「共謀違反RICO法案」罪名，以及兩項「為勒索行為而犯下的暴力犯罪 （VICAR）」謀殺罪。Edwin Martinez（28歲）被判一項「共謀違反RICO法案」罪名，以及三項VICAR謀殺罪。Roberto Ortiz（30歲），被判一項「共謀違反RICO法案」罪名，以及兩項VICAR謀殺罪。Bryan Arias（28歲）被判一項VICAR謀殺罪。Erick Arias（27歲）被判一項VICAR謀殺罪。

據悉，這些指控與洛杉磯地區的幫派分支有關，該幫派內部規定成員必須透過謀殺與極端暴力行為，來提升其在組織中的地位。

這些指控與2017年至2019年間發生在洛杉磯縣的六起謀殺案有關，兇案地點包括偏遠山區與聖費爾南多谷。受害者都是敵對幫派成員，或被認為屬於敵對幫派。其中一例案件顯示，2019年1月14日那天，Edwin Martinez槍殺了一名流浪漢，因為他身上有被認為屬於敵對幫派的刺青。

檢察官指出，一些受害者被勒斃、槍殺、被刀或砍刀刺殺，或遭棒球棍毆打致死。有些受害者的遺體被拋下天使國家森林懸崖或山坡。

審判結果公布後，美國司法部 長Pam Bondi表示，本案暴力行為凸顯鏟除幫派並將成員繩之以法的迫切性。洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）讚揚陪審團的奉獻與勇氣，並表示這是對所有試圖以暴力挾持社區的幫派的明確訊號。

每名被告都將面臨聯邦監獄的終身監禁。這些定罪是洛杉磯暴力幫派大隊多年調查成果，該調查由洛杉磯縣警局、洛杉磯市警局及聯邦調查局共同合作完成。