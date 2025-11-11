鮑爾溫公園警盜取10萬公款被起訴 家中還藏閃光震撼彈

鮑爾溫公園警察盜取10萬，家中還藏手榴彈。（圖為鮑爾溫公園市政廳，本報檔案照）

洛杉磯 縣檢察官辦公室10日宣布，一名鮑爾 溫公園（Baldwin Park）警官被控在擔任警察協會（Baldwin Park Police Association）財務長期間，盜取超過10萬美元公款，行為長達18個月。

洛縣 地方檢察官霍克曼（Nathan J. Hochman） 表示，「盜用原本應該用來幫助同袍的資金，是嚴重的信任背叛。佩戴警徽並不代表可以逃避法律責任，我的辦公室將持續讓違法的執法人員與其他人一樣，接受同等標準的審查與處罰。」

被告維亞洛波斯（Andres Villalobos），今年35歲。 他面臨29項重大竊盜重罪指控、兩項持有爆裂物重罪及一項商業入室竊盜重罪。

維亞洛波斯已於11月10日出庭應訊並否認所有指控，初步聽證會定於11月24日在福茲刑事司法中心（Foltz Criminal Justice Center）舉行。目前他的保釋金維持在160萬美元。

根據檢方調查，維亞洛波斯於2021年12月當選警察工會財務長，並在2022年7月至2023年8月期間，涉嫌多次將工會資金非法轉入其個人線上帳戶。總計損失金額達10萬4947美元。

此外，警方在他家中發現兩枚閃光震撼彈（flash-bang grenades）。維亞洛波斯目前已被鮑爾溫公園警局開除。

若罪名成立，他最高可能面臨26年8個月的州立監禁刑期。

本案由洛縣檢察官辦公室「司法體系誠信部門」（Justice System Integrity Division）檢察官斯托戴爾（Jeffrey Stodel） 負責起訴，並由鮑爾溫公園警局持續調查中。