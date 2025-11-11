艾美獎導演趙鋼 新作「The Gift」歷時12年完成

出生於中國東北瀋陽的華裔導演趙鋼（Sunny Zhao）在好萊塢影視界資歷非凡，是五度獲艾美獎提名、並於首次提名時便榮獲獎項的傑出導演，同時也多次受邀擔任艾美獎評審。（本報採訪截圖）

出生於中國東北瀋陽的華裔導演趙鋼（Sunny Zhao），近期帶著花費12年時間拍攝的電影作品「The Gift」回歸影壇。事實上，他在好萊塢影視界資歷非凡，五度獲艾美獎 提名、並於首次提名時便榮獲該獎項的傑出導演，同時也多次受邀擔任艾美獎評審。

他分享擔任艾美獎評審的經驗表示，評分從不單看演技，而是從整體製作的角度出發，綜合考量攝影、燈光、剪輯、導演手法等各環節。他強調，一部作品是否值得獲獎，關鍵在於整個團隊是否達到卓越水準。

趙鋼表示，艾美獎的提名，本身就代表作品已具相當高水準，而評審投票 制度極為嚴格。每位評審在投票時，必須逐項檢視作品是否符合各項標準，分數高低必須建立在每個要求都達標的前提下，且投票過程彼此互不知情。

他以自己為例，在判斷一部作品是否值得獲獎時，會綜合考量演技、攝影、剪輯、導演手法等所有製作層面，不能單以某一部分表現突出，而忽略其他方面。例如，日前有次擔任評審時，曾有一個黑白片項目，雖然演員表現與故事完整度都非常出色，但因拍攝手法與其他作品相比不夠突出，評審在給分時，仍需權衡整體質感，並給予十實質的理由列出給分依據。「作為評委你要想清楚，為何給分，除了演技好、導演導得好等，還是得注重各方面的品質。」

趙鋼自幼在藝術氛圍中成長，攝影師父親是他的啟蒙老師。年幼時常在父親身旁，耳濡目染下，對藝術產生深厚興趣，並培養跨足多領域的創作能力。

他從3歲開始學習繪畫與素描，8歲已獲得多項地方藝術獎。在父親鼓勵下，他同時培養並平衡視覺藝術與音樂能力，開始接受鋼琴課程。13歲時，Sunny考入享有盛譽的瀋陽音樂學院，主修古典作曲、歌劇演唱及鋼琴。這些都為他日後奠定音樂與影像創作基礎。他從小對音樂與電影充滿熱情，這份興趣也引領他踏上娛樂產業。17歲時，他以流行歌手的身分展開中國巡演，並屢獲肯定。

趙鋼懷抱著對藝術與自由的嚮往，1994年移民美國。對他而言，美國象徵充滿機會的土地，「只要有熱情與才華，再加上不懈努力，就有機會實現夢想。」移居美國後開始擔任音樂製作人，並創立自己的錄音室「Universal Sound Production」，後更名為「Dreams Factory」。在與音樂人合作過程中，趙鋼對影像創作產生興趣，從影片剪輯與動態設計逐步轉向導演與攝影領域。