密西根州米德蘭生活成本低、無地方稅 被評最適合退休城市

記者王若然／洛杉磯綜合報導
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

密西根州米德蘭（Midland）被「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評選為2026年全美最適合退休的城市。這座位於底特律以北約137哩的城市，以其可負擔的生活成本、豐富的長者活動、優質的醫療服務與強烈的社區凝聚力，成為眾多退休族心中的「理想天堂」。

「美國新聞與世界報導」對全美850多個城市進行多方位評估，挑選出最適合退休一族居住的城市。米德蘭位居榜首。此外，該城市在其他類別排名中也都名列前茅，包括全美最佳居住城市排名32，密西根州最佳居住城市排名第三等。在米德蘭，約有23%的居民年齡超過45歲、20%超過65歲。

這項排名的評估因素包括房價、生活成本、長者社區活動、醫療條件等方面進行評估得出結論，米德蘭是長者退休後最適宜居住的城市。該市平均房價僅20萬6000美元，遠低於全美平均37萬美元；家庭收入中位數為7萬6000美元。米德蘭沒有地方銷售稅與所得稅，密西根州也不課徵社會安全退休金所得稅，並正逐步取消對其他退休收入（如養老金與401K）的課稅。

此外，米德蘭擁有密西根大學附屬醫院，醫療服務專為長者設計；市內的長者服務委員會（Senior Services Council on Aging）提供豐富資源，並設有Dial-A-Ride門到門接送系統，方便行動不便者出行。

在社交方面，米德蘭的單身人口比率略高於全國平均，約有50.7%居民未婚，也讓長者有更多機會結交新朋友、建立人際關係。

根據每日郵報（Daily Mail），當地退休族表示，這裡的生活節奏舒適、活動多元，讓退休後的生活依然充實愉快。69歲的胡柏（Michelle Hooper）退休後每天都在社區中心運動、參加志願服務與社交活動。她說，「這些退休的歲月是我人生中最美好的時光。米德蘭最棒的地方就是豐富的長者活動，我每天都會去那座全新的社區中心運動。」胡柏曾任牙科衛生師長達40年，如今她的日常生活包括健走、參加「銀髮健走俱樂部」、與朋友共餐與喝咖啡。

對熱愛自然的退休族而言，米德蘭更是理想居所。這裡有道花園（Dow Gardens）、奇珀瓦自然中心（Chippewa Nature Center）等景點，提供19哩步道供人探索當地野生動植物。小福克斯自然保育協會（Little Forks Conservancy）也開設生態與自然教育課程，吸引許多長者參與。

退休金 密西根州 房價

