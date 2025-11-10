我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

涉在德國大規模詐欺 5南加人被捕

編譯組／綜合報導
南加州民眾利用虛構商家與假冒的信用卡扣款系統，在德國行騙。（取自Unsplash）
南加州民眾利用虛構商家與假冒的信用卡扣款系統，在德國行騙。（取自Unsplash）

NBC News報導，美國司法部（DOJ）日前宣布，應德意志聯邦共和國（Federal Republic of Germany）的引渡要求，逮捕五名南加州居民。他們被控在德國策劃並執行一項規模龐大的跨國詐欺計劃，利用虛構商家與假冒的信用卡扣款系統，詐取數以千計受害者超過3億歐元（約合3億2400萬美元）。

根據德國檢方的指控，這五名嫌疑人組織並操作一個精密的詐欺網絡，透過虛假公司向消費者重複收取小額月費，每筆扣款金額皆刻意控制在50歐元以下，以避免引起受害者或銀行的警覺。當局指出，這種「低額高頻」的詐騙手法，讓嫌犯得以長期隱匿並累積巨額非法收益。

德國執法單位表示，該犯罪集團的行為在當地形成一個「影子金融系統」，並透過合作的支付處理商掩蓋資金流向。根據調查，部分德國支付服務業者的高層主管與合規官員涉嫌協助處理非法款項，協助該集團繞過金融監管與稽核機制。

美國司法部在聲明中指出：「這個跨國網絡的運營者與德國支付處理公司——包括前高層主管及合規負責人——密切合作，協助非法交易得以順利完成。昨日遭逮捕的人員中，包括德國支付處理商的前任員工與主管。」

司法部並公布五名嫌疑人身分，其中四人為美國公民，分別是伍蘭鎮岡居民穆里德（Medhat Mourid）、洛杉磯居民加羅尼（Andrew Garroni）、阿古拉岡（Agoura Hills）居民米茲拉奇（Guy Mizrachi）、以及爾灣居民阿哈萬（Ardeshir Akhavan）；第五名嫌疑人為加拿大公民貝納克（Tunde Benak），同樣居住於爾灣。

美國法警局已於上周逮捕五嫌，並安排他們在當地聯邦法院首次出庭。司法部表示，後續程序將依德國政府的正式申請進行引渡，讓五人於德國受審。

德國 司法部 爾灣

上一則

全華人女團A20 MAY 洛城首張EP試聽會

下一則

感恩節前送暖 亞凱迪亞YMCA免費發放火雞

延伸閱讀

中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片

中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
黑白集／愛沙尼亞、德國對陸身段柔軟 賴政府仍頑固像頭牛

黑白集／愛沙尼亞、德國對陸身段柔軟 賴政府仍頑固像頭牛
安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報
德國破獲跨國假訂閱詐騙 18人落網損失逾3.4億美元

德國破獲跨國假訂閱詐騙 18人落網損失逾3.4億美元
蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說
中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
稅收抵減政策的終止，將給很多參保人帶來災難性的成本。（示意圖取自Unsplash.com）

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

2025-11-04 15:03

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活