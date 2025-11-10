涉在德國大規模詐欺 5南加人被捕

南加州民眾利用虛構商家與假冒的信用卡扣款系統，在德國行騙。（取自Unsplash）

NBC News報導，美國司法部 （DOJ）日前宣布，應德意志聯邦共和國（Federal Republic of Germany）的引渡要求，逮捕五名南加州居民。他們被控在德國 策劃並執行一項規模龐大的跨國詐欺計劃，利用虛構商家與假冒的信用卡扣款系統，詐取數以千計受害者超過3億歐元（約合3億2400萬美元）。

根據德國檢方的指控，這五名嫌疑人組織並操作一個精密的詐欺網絡，透過虛假公司向消費者重複收取小額月費，每筆扣款金額皆刻意控制在50歐元以下，以避免引起受害者或銀行的警覺。當局指出，這種「低額高頻」的詐騙手法，讓嫌犯得以長期隱匿並累積巨額非法收益。

德國執法單位表示，該犯罪集團的行為在當地形成一個「影子金融系統」，並透過合作的支付處理商掩蓋資金流向。根據調查，部分德國支付服務業者的高層主管與合規官員涉嫌協助處理非法款項，協助該集團繞過金融監管與稽核機制。

美國司法部在聲明中指出：「這個跨國網絡的運營者與德國支付處理公司——包括前高層主管及合規負責人——密切合作，協助非法交易得以順利完成。昨日遭逮捕的人員中，包括德國支付處理商的前任員工與主管。」

司法部並公布五名嫌疑人身分，其中四人為美國公民，分別是伍蘭鎮岡居民穆里德（Medhat Mourid）、洛杉磯居民加羅尼（Andrew Garroni）、阿古拉岡（Agoura Hills）居民米茲拉奇（Guy Mizrachi）、以及爾灣 居民阿哈萬（Ardeshir Akhavan）；第五名嫌疑人為加拿大公民貝納克（Tunde Benak），同樣居住於爾灣。

美國法警局已於上周逮捕五嫌，並安排他們在當地聯邦法院首次出庭。司法部表示，後續程序將依德國政府的正式申請進行引渡，讓五人於德國受審。