台灣會館年會千人出席 凝聚社區力

大洛杉磯台灣會館第27周年年會在太平洋棕櫚渡假村舉行，社區領袖與嘉賓共聚一堂。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯台灣會館8日晚間在工業市太平洋棕櫚渡假村舉辦第27屆年會暨募款晚宴，以「築夢踏實・傳承啟航」為主題，逾千人與會。

今年年會特別邀請前陸委會主委、國安會諮詢委員、法務部長邱太三擔任主講嘉賓，發表「台灣民主發展及國際局勢的觀察與省思」專題演講。

邱太三指出，台灣民主發展的關鍵轉折點是動員戡亂時期的終止，這讓中華民國政府必須重新面對兩岸關係以及國際政治的現實。儘管1971年後台灣邦交國從70多個降至30個，但台灣仍堅持民主自由道路。他強調：「台灣社會的政治對抗從街頭轉換到議會，這是內在的重大變化。在中共持續對台灣在軍事、國際關係、政治等各方面施壓下，台灣還能持續發展民主憲政，這讓國際社會開始重新評估台灣。」

邱太三特別感謝海外僑胞的貢獻，表示僑胞才是政府最大的支柱。過去四年台灣政府的努力，加上僑界支持，讓台灣的能見度非常閃耀。

談及台美關係，邱太三表示過去十年產生重大變化。川普 總統第一任時，其團隊開始對民進黨執政重新檢視，認為這是一個穩定、可預測且不會造成意外困擾的政府。他相信無論是拜登政府或川普再次當選，美國都已確認台灣在國際情勢所扮演的關鍵角色。邱太三強調，台灣科技產業在AI時代扮演關鍵角色，這也是美國政府對台灣重要性給予肯定的原因。

針對台灣政府是否偏向支持美國某一政黨的提問，邱太三坦言，台灣政府清楚需要美國支援，但在維持關係上對兩黨平等對待。他以現任副總統蕭美琴為例說明，當時她擔任駐美代表時與民主黨國會議員都有密切互動，因此川普上台後，台美關係仍達到無縫接軌。對於台灣內部政治，邱太三認為國民黨面臨兩難：既要面對國際政治現實，也要處理台灣民意對中共普遍不認同的事實。他指出，台灣新世代已經沒有什麼中國情懷，嚮往的是民主自由開放的生活。

年會中，總統賴清德、僑委會委員長徐佳青、客委會主委古秀妃皆透過影片致意，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀及聯邦眾議員 趙美心等貴賓親臨。現場貴賓還包括眾議員Brad Sherman及羅斯密市市長Sandra Armenta等。年會中並頒發2025年永久會員證書，表彰長期支持會館的社區人士。

會館董事長田詒鴻表示，會館經過多年努力，一直扮演凝聚台灣人在美國尤其在西岸的力量。透過重建，會館將成為永續經營的精神堡壘，讓第二代、第三代都有一個凝聚力量的地方。