快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

道奇隊西裔粉絲 新生兒取名「大谷」

編譯陳盈霖╱綜合報導
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

Men's Journal報導，隨著洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）連續第二年奪得世界大賽（World Series）冠軍，球迷之間的笑談是：道奇隊龐大西裔粉絲群，會用球星名字替未來的孩子命名。如今，這個笑談成真。

道奇隊在擁有近600萬粉絲的Instagram官方帳號上發布一張照片，照片中是道奇隊在洛杉磯市中心舉行的冠軍遊行上，粉絲舉著搞笑標語牌，上面寫著：「爸爸，為什麼我的名字是山本由伸・佩吉斯・史密斯（Yoshi Miguel Yamamoto Pages Smith）。」

這個玩笑，如今不再是玩笑了。一位在道奇體育場（Dodger Stadium）擔任調酒師、在Instagram擁有超過3萬粉絲的道奇隊鐵桿球迷，日前發布一張據稱是墨西哥出生證明的部分照片，照片顯示一名新生兒名字有著「大谷」（Jesus Ohtani Lomeli Serrano）。這張照片迅速在網路上走紅，包括Baseballer和Dodgers Nation帳號，都將其分享至他們官網，兩個帳號共超過140萬名追隨者。

道奇 洛杉磯 墨西哥

