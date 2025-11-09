徐菡美掌南加台美急難救助協會

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
南加州台美急難救助協會2026年新任會長徐菡美，為協會創會成員之一，強調將以團隊力量強化急難應變與防詐教育。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台美急難救助協會2026年新任會長徐菡美，為協會創會成員之一，強調將以團隊力量強化急難應變與防詐教育。（記者張庭瑜/攝影）

加州台美急難救助協會8日於洛杉磯僑教中心舉行2025年會員大會，同時辦理2026年度新任理事、會長與副會長改選。現任理事、協會創會成員徐菡美，獲選2026年會長。她表示，「急難救助不是口號，而是行動」，協會的核心精神，就是在最需要時刻，伸出最可靠的手。

徐菡美長期參與協會的救助事件，具備緊急應變與社群協調經驗。她指出，急難救助絕非個人力量可完成，須仰賴團隊合作。她提出三大施政方向：一、強化急難救助作業及緊急聯繫機制；二、建立更緊密的僑社資源連結；三、提升與政府機構及僑團合作。

面對詐騙事件頻發，徐菡美說，2026年將推動詐騙防護教育及志工應變訓練，確保協會在緊急事件中，能第一時間提供支援。

新屆副會長有五位，依序為：第一副會長江瑞瀛、第二副會長曾翔瑜、第三副會長劉雅薇、第四副會長葉怡蘭、第五副會長趙韻梅。2026年度監事長由創會會長田詒鴻出任，陳柏宇續任輔導監事長，張麗卿擔任副監事長。田詒鴻指出，協會為非營利組織，所有活動與資源，皆須符合作業宗旨並保持財務透明，未來也將持續完善預算與運作制度。

南加州台美急難救助協會成立兩年多以來，會員人數已突破百人，理事增至31位。新任領導團隊將於2026年1月1日正式上任，任期至同年12月31日。

加州 南加 詐騙

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

華人舞蹈學院舞展 「舞韻今秋」滿堂喝采

