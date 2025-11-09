感恩節大餐 中式餐點飄香

聖蓋博谷華洋餐飲商家正緊鑼密鼓設計感恩大餐。（商家提供）

去年冬天延續至今年春天的禽流感 橫掃全美，導致2025火鷄價格上升，但多種節慶食材物價下降，讓今年感恩節 的餐桌值得期待。聖蓋博谷華洋超市和餐飲商家，目前正緊鑼密鼓設計感恩大餐，除傳統火鷄外，燒豬、燒鵝、滷水大鵝和吊燒雞鴨等，也紛紛登上感恩節中式美食菜單。不少商家預言，「10美元吃飽，20美元吃得相當好」。

「今年火鷄價格，確實比去年高一些，但每隻都超級大」，羅斯密888海珍大酒樓總經理Lucy陳表示，感恩節烤火鷄，已是他們酒樓幾十年的老傳統；不管價格如何浮動，一定都有400至600隻火鷄供應，因此每年感恩節都是其燒臘部門最忙的時候，全部師傅加班加點。

今年很特別，每隻烤火鷄都在15磅以上，附送臘腸香菇糯米飯，共68美元，「應該是一個大家庭享用都綽綽有餘」，Lucy陳表示，離感恩節還有近三周，火鷄訂單每天都在增加，除家庭訂戶，不少公司行號也提前送來訂單，近日就有老闆下了30多隻火鷄訂單，準備感恩節每位員工送一隻，感謝他們一年的辛勞；還有民眾訂給自己的朋友，表達心意和感謝。

蒙特利公園市 深井燒臘大廚輝哥表示，他們今年感恩節共準備500隻烤火雞，「到目前為止200隻已被訂走」，他說，今年還給老饕們準備燒豬、燒鵝，滿足老中過洋節的胃口。

好市多、Sam's Club和Alberson、Aldi、沃爾瑪、Stater Bros、Grocery Outlet等大型連鎖商家，冷凍火鷄已陸續上架。根據全國大宗肉類物價研究機構Finance Buzz報告，2024年底和2025年初禽流感疫情爆發，導致全美火鷄存欄數跌至數十年最低，今年火雞價格上漲11%左右，冷凍零售價每磅平均2.31美元，一隻15磅的火鷄34.65美元左右；而與全國相比，加州火鷄價格仍居前列，每磅2.66美元，一隻15磅的火鷄將近40美元。

不過經濟分析報告同時指出，今年感恩節的很多食材開銷預計下降，將拉低火鷄漲價幅度。富國銀行分析師表示，傳統感恩節大餐的食品，並不是推動目前整體食品通脹主因，比如9月的食材價格同比上漲2.7%，主要來自牛肉、香蕉和咖啡等。而感恩節使用的南瓜、冷凍蔬菜、填料肉汁、新鮮蔓越莓等價格，比去年同期下降3%至22%。

金融分析Empower的最新研究數據則認為，如果消費者不講究品牌，那麼今年感恩節為十人準備大餐的總花費可低至80美元；如果選擇品牌，95美元可以解決問題。