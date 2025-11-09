佳音社50周年 見證中文資訊興替

我的頻道

記者張宏╱亞凱迪亞報導
來自不同領域的華人和歷屆「慈母手中線」的母親們8日聚集亞市社區中心，一起慶祝佳音社50年。（記者張宏╱攝影）
北美第一個華語廣播「今日佳音」創辦機構佳音社，8日在亞凱迪亞舉行50周年慶祝活動，200多僑界人士及佳音社資深成員齊聚。作為北美首個華語廣播，半個世紀以來見證從中文資訊匱乏到蓬勃的歷史變遷。

在亞市社區中心，8日聚集來自不同領域的華人和歷屆「慈母手中線」的母親們，大家都為慶祝佳音社50年聚集一堂。佳音社社長鄒王見山表示，1975年一群洛杉磯熱心華裔，懷著服務同胞及回饋社會的想法成立非營利傳播機構佳音社，她作為初始參與者，見證佳音社從洛杉磯發展到舊金山、西雅圖及加拿大。

50年前美國華人很少，想要在公共平台獲得中文資訊很難，機緣巧合鄒王見山的先生鄒哲和幾個洛杉磯加大的朋友，在沒人沒錢情況下，竟神奇的以非常低的價格，租到每周兩小時的頻道，開展第一個華語（粵語及國語各一小時）廣播節目，以生活資訊類內容為主。當時華人自製的廣播，在洛杉磯甚至全美都是很少見的。沒多久收聽的華人愈來愈多，走在華埠可謂每個商家都在播放。

之後佳音社在洛杉磯播出的國粵語廣播節目，包括「今日佳音」、「星夜三人行」、「天空下的彩虹」、「佳音特快車」、「佳音點滴」及電視組推出的一系列反映時代背景與移民生活的「金山話訪」特輯等，獲得觀眾喜愛與支持。鄒王見山表示，資金一直都是非營利組織需要面對的難題，但很幸運，佳音社每次都能柳暗花明；一路走來獲得無數義工的幫助和支持，沒有他們就沒有佳音社。1970年代是美國最平穩的年代，他們陸續製作很多中文廣播，排解華人的孤單，加強其信念；當時佛光山和慈濟等組織，都寫信要錄音帶用於學習。未來佳音社希望更多年輕人加入，現在年輕人生活變得很狹窄，都局限在手機，他們需要更多鼓勵和關注。

佳音社粵語演藝團陣容堅實， 多次在南加劇院公演且獲好評， 國語組也於近年成立「國語演藝團契」，前台灣金鐘獎得主、電視導演黃以功，為佳音社學員開設「編導訓練班」，講解藝術創作。在他支持下，佳音社國語導編演團隊也注入年輕新血。

此外，佳音社也舉辦大型活動，如「歡樂群星」和「佳音之夜」等。1989年起與世界日報合辦的「慈母手中線」已持續36年，是南加華人社區最具代表性的母親節慶祝活動之一。如今為迎接新媒體時代，佳音社也積極開拓網路頻道，在YouTube推出「生活特快車」、「農本多勤」、「旋律心語」等節目。

佳音社社長鄒王見山（左）和其夫婿鄒哲。（記者張宏╱攝影）
黃趙企晨（前排左二）一路見證和支持佳音社。（記者張宏╱攝影）
北美第一個華語廣播「今日佳音」創辦機構佳音社8日舉行50周年慶祝活動，圖為晨星合...
