聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目

洛杉磯訊
「左撇子女孩」由旅美導演鄒時擎首部獨立執導，奧斯卡最佳導演西貝克（Sean_Baker）聯合編劇，甫獲選代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎。
由中華民國文化部支持，駐洛杉磯台灣書院與聖地牙哥亞洲電影節（SDAFF）合辦的「台灣電影櫥窗（Taiwan Film Showcase）」，8日至15日登場，共展出8部劇情長片及3部短片，為歷年參展片數之最。

聖地牙哥亞洲電影節，為美國西岸規模最大的亞洲電影盛會之一，今年網羅來自30多國、超過150部作品，台灣片「左撇子女孩」獲選閉幕之夜特映場，備受矚目。該片也將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，導演鄒時擎將親赴影展出席放映活動，並於14日在北美戲院上映，藉影展季期間積極爭取奧斯卡入圍機會。

「台灣電影櫥窗」精選影片主題多元，涵蓋家庭、社會、驚悚、科幻等。劇情長片包括「人生海海」、「我家的事」、「失明」以及融合都市傳說與驚悚元素的「山忌：黃衣小飛俠」。紀錄片則有「奧運傳奇：楊傳廣與強森」，重溫中美體壇傳奇情誼。另有導演蔡明亮的「手工電影」「回家」。經典修復片「今天不回家」，由白景瑞執導，也將於本次影展中重現大銀幕。短片方面則有敘事、紀錄及動畫等多種形式，包括「風流少女殺人事件」、「在雨天跳舞」與「衝浪台灣：過去、現在、未來」，體現台灣新銳影人的創作能量。

駐洛杉磯台灣書院指出，期待透過持續參與影展及影片發行，讓台片在競爭激烈的影視重鎮南加州嶄露頭角。

「今天不回家」由獲頒金馬終身成就獎的白景瑞執導，1969年上映，國家影視聽中心進行數位修復，為融合喜劇和寫實風格的經典之作。
「人生海海」由馬華導演廖克發執導，講述一位馬來西亞華僑回鄉舉辦父親喪禮，卻因種族及宗教因素而須克服種種困難的故事。
今年選映3部短片，其中「風流少女殺人事件」為導演洪瑋婷借鏡新浪潮大師楊德昌的經典作，以1980年代臺灣為背景的女性幻想復仇短片。
「奧運傳奇：楊傳廣與強森」由台裔加拿大籍導演陳惟揚執導，講述楊傳廣與強森在196...
「奧運傳奇：楊傳廣與強森」由台裔加拿大籍導演陳惟揚執導，講述楊傳廣與強森在1960羅馬奧運的史詩級對決之外，跨越種族與國籍的堅實友誼。（聖地牙哥亞洲電影節提供）

