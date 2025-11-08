我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓

洛杉磯訊
為期11周的密集訓練中，警犬和訓犬員共同完成400小時的犯罪偵查和毒品檢測培訓。（州長辦公室提供）


四隻訓練有素的警犬，7日起加入加州公路巡警局（CHP），協助打擊毒品犯罪，提升公共安全。

這次從加州K-9專業訓練學校畢業的警犬，包括三隻比利時牧羊犬（Judge、Jag、Jury）以及一隻荷蘭牧羊犬（Oso）。

在為期11周的密集訓練中，警犬和訓犬員共同完成400小時的犯罪偵查和毒品檢測培訓，所有獲得畢業證書的警犬，都符合治安官員標準與培訓委員會（POST）的相關規定。




每隻訓練有素的警犬，將由經驗豐富的公路巡警警官擔任訓犬員，確保其完成任務。州長辦公室表示，這些新進警犬，將分配到加州北部、中部、南部和和內陸地區，並將在每周至少進行八小時的持續訓練，以保持最佳戰備狀態。

目前，加州共有53隻在役的警犬，包括37隻巡邏與毒品偵查犬、九隻巡邏與爆炸物偵查犬、五隻爆炸物偵查犬和兩隻毒品偵查犬。2025年1月至9月，加州公路巡警局警犬共查獲近7000磅的甲基安非他命、5000磅可卡因、250磅海洛因、750磅芬太尼以及213非法槍枝，警犬們充分展示在打擊毒品走私和槍枝犯罪方面的關鍵作用。

加州

