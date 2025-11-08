我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）

全美各大航空公司7日起削減航班，南加三個在名單上的機場，7日共取消近百航班，延誤航班則多達數百。民眾擔心，如果政府停擺持續到月底，即將到來的感恩節出行，可能是一場噩夢。

機場接送司機Vicent吳7日上午去LAX接國際航班抵達的客人。他說，現在是淡季，且早上沒有晚間降落的飛機多，通常客人出來會相對快一些。該客人預計是上午9時降落，但等了一個半小時才出來。他感覺最近接機，比平時等候的時間要長50%；以前美國公民從降落到出來要半個小時，現在至少50分鐘。不過7日LAX沒有出現太多人潮和滯留，機場交通和平常差不多。今年出行遊客因為川普新政，很多華人客戶的赴美意願減少，只能發展其他族裔客源補上。

據航班追蹤服務FlightAware數據顯示，南加的三大受影響的機場（LAX、安大略機場、聖地牙哥機場）截至美西時間下午3時，洛杉磯國際機場進出航班取消53班，延誤166班；安大略機場進出航班取消8班，延誤25班；聖地牙哥機場取消27班，延誤98班。

安大略機場發言人Steve Lambert表示，機場正密切關注事態發展，並隨時準備為航空公司和聯邦政府合作夥伴提供支援。一如既往，機場建議旅客定期查看航空公司網站和手機應用程序，了解最新的航班狀態，並在政府停擺期間，預留充足旅行時間。

目前政府停擺已38天，超過以往紀錄，這種情況令旅客感到憤怒和焦慮。有些旅客試圖提前出行，有些旅客則在尋找替代方案，防止航班被取消，部分則擔心停擺持續，可能影響感恩節出行。華人Tony徐最近考慮是否取消感恩節去美國東部看望家人的計畫。他說，按照目前兩黨拉鋸趨勢看，停擺很可能持續到月底；即使在感恩節前結束，完全恢復也可能沒那麼快；現在只祈禱不要停擺到12月，影響聖誕節和新年的出行。他本來不關心政治，但現在政治影響他的日常生活。

據Cirium Aviation Analytics數據，美國航空7日削減航班數量最多，共221個，但不到其7日計畫航班量的4%。聯合航空取消184個航班，達美航空取消173個，西南航空取消73個。各大航空公司將削減航班的重點，放在飛往每天有多航班的小型支線航程，這有助最大限度減少受影響旅客的人數。

各大航空公司都發布消息，受影響旅客可免費申請退款或改簽。

機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人，現場沒有太多異常。（vicent吳提...
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人，現場沒有太多異常。（vicent吳提供）
安大略機場7日進出航班取消8班，延誤25班。圖為安大略機場。（記者張宏╱攝影）
安大略機場7日進出航班取消8班，延誤25班。圖為安大略機場。（記者張宏╱攝影）

感恩節 LAX 南加

上一則

科技備份、AI修復舊照片別拖延 防範珍貴回憶瞬間消失

下一則

理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮

延伸閱讀

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%
政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘
梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相

梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相
全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說
全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」

全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」