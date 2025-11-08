航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）

全美各大航空公司7日起削減航班，南加 三個在名單上的機場，7日共取消近百航班，延誤航班則多達數百。民眾擔心，如果政府停擺持續到月底，即將到來的感恩節 出行，可能是一場噩夢。

機場接送司機Vicent吳7日上午去LAX 接國際航班抵達的客人。他說，現在是淡季，且早上沒有晚間降落的飛機多，通常客人出來會相對快一些。該客人預計是上午9時降落，但等了一個半小時才出來。他感覺最近接機，比平時等候的時間要長50%；以前美國公民從降落到出來要半個小時，現在至少50分鐘。不過7日LAX沒有出現太多人潮和滯留，機場交通和平常差不多。今年出行遊客因為川普新政，很多華人客戶的赴美意願減少，只能發展其他族裔客源補上。

據航班追蹤服務FlightAware數據顯示，南加的三大受影響的機場（LAX、安大略機場、聖地牙哥機場）截至美西時間下午3時，洛杉磯國際機場進出航班取消53班，延誤166班；安大略機場進出航班取消8班，延誤25班；聖地牙哥機場取消27班，延誤98班。

安大略機場發言人Steve Lambert表示，機場正密切關注事態發展，並隨時準備為航空公司和聯邦政府合作夥伴提供支援。一如既往，機場建議旅客定期查看航空公司網站和手機應用程序，了解最新的航班狀態，並在政府停擺期間，預留充足旅行時間。

目前政府停擺已38天，超過以往紀錄，這種情況令旅客感到憤怒和焦慮。有些旅客試圖提前出行，有些旅客則在尋找替代方案，防止航班被取消，部分則擔心停擺持續，可能影響感恩節出行。華人Tony徐最近考慮是否取消感恩節去美國東部看望家人的計畫。他說，按照目前兩黨拉鋸趨勢看，停擺很可能持續到月底；即使在感恩節前結束，完全恢復也可能沒那麼快；現在只祈禱不要停擺到12月，影響聖誕節和新年的出行。他本來不關心政治，但現在政治影響他的日常生活。

據Cirium Aviation Analytics數據，美國航空7日削減航班數量最多，共221個，但不到其7日計畫航班量的4%。聯合航空取消184個航班，達美航空取消173個，西南航空取消73個。各大航空公司將削減航班的重點，放在飛往每天有多航班的小型支線航程，這有助最大限度減少受影響旅客的人數。