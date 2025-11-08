UCLA放映「造山者」看見台灣人的堅韌與信念

主創團隊與與會貴賓於座談結束後合影，左起為楊陽教授、Michael Berry教授、製片蔣顯斌、導演蕭菊貞、製片陳添順、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀、王康隆教授。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣半導體產業發展紀錄片「造山者-世紀的賭注」(A Chip Odyssey）6日在洛杉磯 加州大學(UCLA )舉行特別放映，吸引近270位觀眾到場，座無虛席，是2018年以來UCLA最大規模台灣社群聚會。

活動由UCLA工學院、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、南加玉山科技協會、UCLA亞太中心及安德森管理學院全球管理中心共同主辦，當地科技界與青年學子踴躍參與。

中研院院士、UCLA材料科學與工程學系教授楊陽指出，台積電 的成功來自長期專注與紀律的「複利效應」，鼓勵學生找到自身優勢並堅持下去。UCLA電機工程系講座教授王康隆則回顧1969年RCA技術移轉及新竹科學園區建立的歷史，並提及台積電營運長魏哲家博士等UCLA校友活躍於全球半導體產業。

映後座談由UCLA亞洲語言文化教授兼任中國研究中心主任白睿文(Michael Berry)主持，導演蕭菊貞及製片陳添順、蔣顯斌出席。蕭菊貞表示，2019年參與胡定華追思會時，被第一代工程師「為國家而做」的情感打動，因而決定拍攝本片。片中僅五分鐘「小欣欣豆漿店」段落，即耗時七個月查證，顯示對史料精確的堅持。蔣顯斌指出，團隊六年訪談超過80位產業先驅，有人在拍攝期間相繼辭世，使影片成為珍貴歷史紀錄。陳添順分享，影片在台灣上映後舉辦超過700場包場，年輕工程師看完後重新思考工作的意義，家長也因此更理解科技產業工作者。

蕭菊貞說，影片之所以能感動觀眾，是因為人物在困境中堅持不放棄。台灣在60、70年代曾被國際環境壓力排擠，但半導體種子就在此時萌芽。她選用「新世界交響曲」與「雨夜花」作為配樂，象徵漂泊、回家與人文情感，「原本只是想幫前輩留下歷史，最後發現拍的是所有生活在台灣的人的共同命運。」