洛縣今年已61隻狂犬病蝙蝠 人畜均應防範

洛杉磯訊
蝙蝠可愛模樣常引人關注，但也可能攜帶致命的狂犬病病毒。（示意圖取自Pexels圖庫）
蝙蝠可愛模樣常引人關注，但也可能攜帶致命的狂犬病病毒。（示意圖取自Pexels圖庫）

洛杉磯縣公共衛生局5日發出通告，2025年截至目前，全縣共發現61隻感染狂犬病的蝙蝠，為歷來第二高，僅次於2021年記錄的68隻。當局呼籲民眾提高警覺，避免接觸蝙蝠或任何野生動物，以防感染幾乎無法治癒的狂犬病。

洛縣公衛局發言人Muntu Davis表示，蝙蝠雖對環境具有生態價值，卻可能攜帶狂犬病毒。該病一旦出現症狀，幾乎無法治療，「任何可能與蝙蝠接觸的人，應立即聯繫醫師或公共衛生單位。切記，勿觸碰蝙蝠或其他野生動物。若在室內或戶外發現疑似生病蝙蝠，應立刻通報動物管制部門處理。」

公衛局指出，接觸風險並不僅限明顯的咬傷或抓傷。由於蝙蝠牙齒細小，傷口可能難以察覺，只要蝙蝠的唾液或體組織有機會透過口鼻、眼睛或皮膚破損處進入體內，便視為可能感染。例如，有蝙蝠出現在睡覺者、幼童或寵物附近，也應當作潛在暴露風險，立即通報。若家中發現蝙蝠，應立即以盒子或容器將其覆蓋，等待動物管制人員前來收取檢驗，切勿自行放生。若蝙蝠無法檢測或檢驗結果呈陽性，應盡快就醫，接受暴露後疫苗（PEP）注射，該疫苗能有效預防狂犬病，但須及時施打。

根據統計，感染狂犬病的蝙蝠，已遍布洛縣各區，從聖費南度谷（San Fernando Valley）等郊區，到市中心的辦公大樓、公園、學校、商家與住家後院，皆有通報案例。蝙蝠感染數通常在夏末達到高峰，2024年以8月最多，當月經居民通報後送檢的蝙蝠中，有33%確診狂犬病。

其中，聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）為近十年狂犬病蝙蝠通報數最高地區，多數為峽谷蝙蝠（Canyon Bat），顯示該品種族群內病毒可能已長期流行。自2018年起，衛生部門已針對高風險地區展開社區宣導，提高民眾通報意識。雖然通報增加，可能來自民眾警覺性提高，但公衛局強調，狂犬疫情仍屬真實且持續的公共健康威脅。

公衛局呼籲民眾與飼主務必遵守幾項原則：一、切勿碰觸蝙蝠或其他野生動物，也不要讓家中寵物靠近。二、即使室內貓與年長寵物，也需接種狂犬病疫苗。三、如發現白天活動、無法飛行、倒臥地面的蝙蝠，應立即通報。四、蝙蝠接觸人類或寵物後，約有14%驗出狂犬病，夏末更可能高達33%。

欲了解更多資訊或「發現蝙蝠該怎麼辦」等指引，可瀏覽洛縣公衛局官網http://publichealth.lacounty.gov/vet/rabies.htm

