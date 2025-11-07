我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

匹克球台灣隊傳捷報 國際賽奪3金3銀1銅

記者張庭瑜╱洛杉磯-佛州連線報導
中華台北代表隊選手李宗凱（左）在男子5.0單打賽事中勇奪金牌，展現強勁實力；公開組隊長楊浤進協助統籌公開組賽事，帶領團隊穩健出擊。（記者張庭瑜/攝影）
中華台北代表隊選手李宗凱（左）在男子5.0單打賽事中勇奪金牌，展現強勁實力；公開組隊長楊浤進協助統籌公開組賽事，帶領團隊穩健出擊。（記者張庭瑜/攝影）

第二屆「匹克球世界盃」（Pickleball World Cup），本月初在佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）舉行，台灣代表隊從52個參賽國中脫穎而出，勇奪三金、三銀、一銅共七面獎牌，並於50歲以上長青組團體賽中與多國並列第五，成績斐然，為國爭光。

來自台灣羅東的13歲選手蔡瀚琛，在本屆賽事中表現突出；不僅U14男子雙打賽事與張智鈞攜手奪銅，更於成人公開組（34歲以下）男單項目中擊敗各國強敵，拿到冠軍，成為全場最年輕的金牌得主，展現驚人潛力。

男子5.0單打金牌得主李宗凱回顧賽事表示，預賽時曾敗給一位印度選手，沒想到兩人在決賽再度碰頭。他賽前即決心調整戰術，不再一味打快攻，而是加強調動與節奏掌控，最終以20比12成功奪金。他說：「這場比賽對我意義重大，不只是代表自己，而是為台灣出賽，我不想輸，也不能輸。」

李宗凱是資深網球教練，約兩年前因職業倦怠接觸匹克球。他認為匹克球上手容易、氛圍友善，是一項適合各年齡層參與的運動。

女子4.5單打金牌由蔡萱奪得；年僅16歲的李佳頤則分別於女子4.0（34歲以下）與U16女單賽事中奪得兩面銀牌。混雙方面，由林美娟與黃永定搭檔參賽，摘下5.0級銀牌。中華台北代表隊在團體賽中以4比2擊敗法國隊成功晉級，長青組團體賽則與越南、以色列等隊伍並列第五，成為亞洲成績最佳代表隊之一。儘管公開組止步32強，仍成功挑戰巴西等強敵，展現韌性與實力。

代表團此次由總教練黃永定與公開組隊長楊浤進指導與統籌。楊浤進表示，本屆賽事整體水準上升，包括哥倫比亞、墨西哥、巴西等中南美國家，均展現強勁實力。他指出：「除比賽成績，我們也觀察各國培訓與基礎制度，回台後將持續強化青少年選手訓練，為未來可能納入奧運的匹克球運動提早布局。」

楊浤進感謝旅美僑胞的協助，他說，「這次不像是出國比賽，更像回到家，大家如同家人般互相支持。」

台灣代表李宗凱（中）在2025匹克球世界盃35歲以上男子單打5.0級別賽事中脫穎...
台灣代表李宗凱（中）在2025匹克球世界盃35歲以上男子單打5.0級別賽事中脫穎而出，勇奪金牌。（讀者提供）
來自宜蘭羅東的13歲小將蔡瀚琛（中）於2025匹克球世界盃公開組男單（34歲以下...
來自宜蘭羅東的13歲小將蔡瀚琛（中）於2025匹克球世界盃公開組男單（34歲以下）勇奪金牌，成為該組最年輕冠軍選手。（讀者提供）

巴西 越南 佛州

上一則

加密貨幣自助機亂象 加州罰業者數十萬元

下一則

利率降、房價跌 仍僅17%家庭能負擔中價位獨立屋

延伸閱讀

台匹克球代表隊 來美挑戰世界盃

台匹克球代表隊 來美挑戰世界盃
退役4年的全滿貫女乒丁寧當校長 成奧運金牌馬龍長官

退役4年的全滿貫女乒丁寧當校長 成奧運金牌馬龍長官
曾與政大生切磋球技 中國桌球奧運金牌丁寧當校長了

曾與政大生切磋球技 中國桌球奧運金牌丁寧當校長了
美東台山杯乒乓球賽 班森賀落幕

美東台山杯乒乓球賽 班森賀落幕
NBA／想轉籍和唐西奇打國際賽 湖人海斯：美國男籃不公開選拔

NBA／想轉籍和唐西奇打國際賽 湖人海斯：美國男籃不公開選拔
李程彬探班輪椅籃球隊 初體驗「太震撼」選手手掌都是繭

李程彬探班輪椅籃球隊 初體驗「太震撼」選手手掌都是繭

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切