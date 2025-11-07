青少年運動嘉年華 奧運冠軍齊助陣

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
在巴沙迪那的Brookside公園上百名青少年聚集在一起體驗各項運動，揮灑汗水和活力。（主辦方提供）
在巴沙迪那的Brookside公園上百名青少年聚集在一起體驗各項運動，揮灑汗水和活力。（主辦方提供）

國際青少年運動發展聯合會（IYSDF）與Team Play Events日前在巴沙迪那共同主辦青少年運動嘉年華Keystone Sports Festival，活動匯集洛杉磯地區最強體育陣容與奧運級教練團隊，為孩子們提供七項運動的專業指導和諮詢。

在巴沙迪那的Brookside公園，上百青少年聚集在一起體驗各項運動，揮灑汗水和活力。活動發起人、主辦單位Team Play Events與國際青少年體育發展聯合會負責人Larry kelvin表示，現場有排球、籃球、足球、乒乓球、羽球、武術、普拉提七大運動區，同時邀請世界乒乓球冠軍高軍、 奧運擊劍銀牌得主譚雪和世界擊劍冠軍王敬之、 世界盃與亞運羽球冠軍彭雲、 前中國國家隊男子排球選手丁慧、全國武術錦標賽的冠軍Becky Kong和普拉提專家Jessica Zhou帶領孩子完成訓練、體驗與表演。

他表示，希望透過體育，讓孩子學會勇氣與堅持，並享受體育帶來的快樂，讓家庭在陪伴中重新發現愛的意義。展望明年，將持續擴大活動規模，引進更多國際俱樂部與青少年運動項目，也歡迎廣大體育俱樂部與運動愛好者參與。

現場設置「絲路梅花體育奧運歷史展區」（Silk Road of Sports The Road to 2028），透過珍貴的歷史圖片與紀念展品，講述梅花體育自1984年洛杉磯奧運起，如何陪伴中國運動員登上頒獎台，也提供1984年洛杉磯奧運中國體育代表團站上最高頒獎台的梅花運動頒獎服，見證中國體育的崛起與榮耀。同時展出1984年洛杉磯奧運會的一系列展品，吸引青少年與家庭駐足觀看，也讓家長重溫跨越40年的奧運記憶。

活動總執行李嫣表示，這是一場洛杉磯少有的青少年運動盛會，融合專業運動訓練、家庭娛樂互動、運動文化展示與公益交流，讓孩子和家長一次接觸多個代表性體育項目，並獲得專業人士指導，活動結束後依然有孩子戀戀不捨。

