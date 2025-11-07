Metrolink首推套票 民眾：比開車更省時省錢

我的頻道

記者劉子為╱聖伯納汀諾市報導
今年的陣容包括亞裔雙人組合ARMNHMR，為舞台增添多元色彩。（Gina Joy Chong/攝影，主辦方提供）

加州的公共交通系統，長期被批評班次少、轉乘不便，但今年的萬聖節電音嘉年華「Escape Halloween 2025」，卻意外帶動「公交熱」。由於活動地點聖伯納汀諾市（San Bernardino）距離洛杉磯市區約60哩，主辦方首度與南加州通勤鐵路系統Metrolink合作，推出往返活動場地的特別套票。有華人參與者發現，搭乘公交列車前往現場不僅比開車快，還能免去高額停車費與塞車困擾。

活動於10月31日至11月1日在國家橙展中心（National Orange Show Event Center）舉行，吸引數萬樂迷參加。現場以鬼屋、霓虹與巨型骷髏裝置打造沉浸式空間，氣氛詭譎又熱鬧。活動由電音品牌Insomniac主辦，邀集Alesso、deadmau5、Porter Robinson等國際知名DJ登台，今年的陣容還包括亞裔雙人組合ARMNHMR，為舞台增添多元色彩。

住在聖蓋博市的王小姐表示，她是第二次參加Escape電音節，原本打算如去年一樣開車前往，但發現Metrolink推出的兩日往返套票只要25美元，且整體行程甚至比開車更快。她指出，若自行開車，遇上塞車從聖蓋博到聖伯納汀諾市約需兩小時，還得花時間找車位與步行進場；相較之下，「我開車到艾爾蒙地（El Monte）車站約10分鐘，搭Metrolink約1小時20分就到聖伯納汀諾，下車步行20分鐘就能進場，感覺比開車還節省時間。」

王小姐說，搭乘Metrolink的最大好處，是節省停車費；根據往年經驗，活動期間附近停車場動輒七、八十美元。此外，搭公交也讓她能在活動中喝點酒，更放鬆享受音樂。王小姐還指出，未來參加大型活動，都會考慮公交路線。

根據Metrolink官網，為方便深夜返程，官方特別為本次活動推出夜間專車，沿途停靠庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、艾爾蒙地及洛杉磯聯合車站（Union Station）等主要站點。

住在洛杉磯韓國城的華人Cindy表示，這已是她第三次參加Escape電音節。「雖然每年都會遇上一些小插曲，但還是很喜歡這裡的氣氛。只要事先安排好行程、保管好財物，就能玩得盡興又安心」。

萬聖節電音嘉年華「Escape Halloween 2025」於近日圓滿舉辦。（Gina Joy Chong/攝影，主辦方提供）
交通尖峰時刻，搭乘Metrolink比開車更快且方便。（Metrolink網頁）
根據搜索，在普通工作日下午，從艾爾蒙地前往聖伯納汀諾市，搭乘Metrolink比開車更快。（截圖自谷歌地圖）

