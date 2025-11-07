美國大連總商會論壇 搭美中交流平台

美國大連總商會日前在羅蘭岡主辦「中美融智·共生投資領袖論壇」，圖為來賓合影。（美國大連總商會提供）

美國大連總商會日前在羅蘭岡舉辦「中美融智·共生投資領袖論壇」，邀請大連金融資產管理協會會長劉毅和各界人士探討中美在經濟、金融與投資領域如何進行深度交流與創新合作，搭建民間資本與產業資源的交流平台。

大連市金融資產管理協會會長劉毅發表主題演講「特殊資產管理的時代機會」，他表示，中美在資產管理、產業轉型和資本運作等領域，擁有廣闊合作空間，未來應在互信互利基礎上，推動務實合作，實現共贏。

主辦方、總商會主席郭蘭表示，未來經濟發展，是中美兩國企業共同關心問題，美國大連總商會將持續致力於為中美兩地企業家搭建高效、務實的交流與合作通道。

總商會會長潘鐳和理事長Lesley Jen共同表示，大連作為中國重要的港口城市與金融中心，擁有深厚產業基礎與國際化視野，而洛杉磯則是中美經貿與文化交流的重要樞紐。這次論壇舉辦，不僅為中美兩地企業家搭建溝通橋樑，也為推動產業、資本與創新資源的雙向流動，提供新機會。