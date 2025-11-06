釀3死車禍 無證客司機受檢 未吸毒酒駕

我的頻道

【安大略訊】
今年21歲的Jashanpreet Singh，在安大略造成重大交通事故被檢方起訴。（ICE檔案照）
今年21歲的Jashanpreet Singh，在安大略造成重大交通事故被檢方起訴。（ICE檔案照）

日前，無證客卡車司機辛格（Jashanpreet Singh）在安大略（Ontario）引發致命連環車禍，導致三人死亡，八車相撞。檢方12日對辛格取消「吸毒酒駕致人死亡」（DUI）的重罪指控。相關部門檢測顯示，他血液中並不存在毒品或酒精物質。

根據福斯電視台（FOX）報導，在對辛格的毒性檢測報告出來後，檢方修改對他的指控。目前辛格面臨三項「重大過失」（gross negligence）車輛殺人罪，以及在高速路魯莽駕駛造成人身傷害罪。

辛格今年21歲，他10月24日第一次過堂時，對「DUI駕駛導致人體嚴重損傷」重罪以及「重大過失導致車輛造成死亡」均不認罪。目前辛格被拘押在監獄不得保釋。

車禍發生在10月21日，根據警方掌握的行車記錄影片，事發時辛格駕駛的大卡車高速衝入壅塞車陣，猛烈撞擊多輛汽車後起火燃燒，隨後偏離車道再度撞上路肩及其他車輛，現場一片混亂。這起事故造成三人死亡，八輛車被撞。聖伯納汀諾縣檢察官辦公室形容，「龐大且混亂的災難現場」。

案發後，辛格的移民身分引討論。國土安全部表示，辛格2022年通過美墨邊境偷渡來美，至今為非法移民，他是印度國籍。加州交通廳指出，辛格的商業駕照屬聯邦REAL ID類別，其工作許可有效期至2030年，因此「在聯邦政府確認其合法工作身分下，有權申請該執照」。

目前尚不清楚導致辛格沒有即時踩煞車的原因，檢方並未透露當時他是否睡著或是注意力被分散。

非法移民 加州 邊境

