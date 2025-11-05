從領福利到「告政府」 洛縣限招原告防集體訴訟詐欺

洛杉磯縣縣政委員會4日通過動議，要在縣府建築周邊設立「禁招攬區」（buffer zones）。圖為縣政府大樓。（取自洛縣政府官網）

洛杉磯 縣縣政委員會4日通過動議，要在縣府建築周邊設立「禁招攬區」（buffer zones），防止不法人士以金錢引誘弱勢民眾，向政府提起虛假訴訟，謀取暴利。

動議源於洛杉磯時報10月2日刊出的報導，揭露洛杉磯市中心一家律師事務所Downtown LA Law Group涉嫌在縣政府社會服務局（DPSS）外招募「原告」。調查發現，該律師事務所的聘雇人員，向排隊領取福利的民眾提供現金或禮品卡，要求他們簽署文件，加入針對縣府的訴訟案。調查顯示，在洛縣 針對受虐兒童與寄養系統侵害的40億美元和解案中，有七名原告由該事務所支付酬勞後「加入」訴訟名單。部分民眾事後才得知，自己被登記為原告，甚至從未接觸案件內容。

洛縣縣政委員會表示，無論是申請糧食補助、現金援助、醫療或就業資源，縣政府都有責任讓這些地方成為福利受益人安全求助的窗口，而非被有心者利用的場所。

根據動議，縣府將要求多個部門在60天內回報可行方案，包括法律依據、執法方式、與各市協調制定禁令的可能性，同時推動公共教育，提醒民眾提防「掠奪式招攬」。

據縣府人員回報，一些前來辦理福利的居民，也曾遭陌生人要求出示或影印個人文件，包括福利卡、工資單、社會安全金核定信、失業或傷殘補助證明等，聲稱可「協助申請」服務，實際上可能涉詐騙 或個資盜竊。