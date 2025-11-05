南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑

失蹤女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）。（聖塔芭芭拉縣警局）

南加州聖塔芭芭拉縣九歲女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）失蹤案，牽動無數人的心。聖地牙哥縣警方4日（周二）放出重要線索，女孩與母親阿舍莉（Ashlee Buzzard）一起開車旅行，僅有母親一人返家。調查人員發現，旅途中母女兩人均戴假髮，途中阿舍莉還將車子換上假牌照。

聖塔芭芭拉縣警方表示，目前確認的梅勒迪最後被目擊時間為10月9日，位科羅拉多州 和猶他州 邊界附近。當時母女兩人正在旅行結束返家途中。阿舍莉目前拒絕配合警方調查。

該案時間線

10月7日，母女兩人離開聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）的家開啟旅程。兩人開一輛租賃的白色2024 Chevrolet Malibu轎車，車牌號為加州9MNG101。警方獲取兩人在隆波克一家租車行時的照片，兩人均戴假髮。 位於聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）一家租車行，母女兩人均戴假髮。（聖塔芭芭拉縣警局）

10月8日，母女兩人駕駛的白色轎車，車牌被換成紐約牌照HCG9677。調查人員認為，這是為躲避偵查而有意為之。探員認為兩人開車最遠到達內布拉斯加州 再開車返回。

10月9日，警員在科羅拉多州和猶他州邊界某處的攝像監控發現梅勒迪。

10月14日，警方正式發起對梅勒迪失蹤案的調查，起因是梅勒迪長期缺課，學區要求警方前往她家中進行安全探視。警方到其家後，母親阿舍莉無法給出女兒的準確方位，並拒絕與警方合作。

警方在後續調查發現，阿舍莉將白色Chevrolet轎車還給租車行時，車牌又換回之前的加州牌照。

目前警方認為，梅勒迪身陷危險，她身高4英尺6英寸，重約60磅。有棕色捲髮及棕色眼睛。目前聖塔芭芭拉縣警局正在與科羅拉多州、猶他州、亞利桑納州等警方合作，試圖釐清母女兩旅行期間到底發生什麼事。警方公布母女兩人返程路線圖，鼓勵民眾查看相關攝像監控。